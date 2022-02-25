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Общество

Из-за "Лыжни России" в Самаре будет ограничено движение транспорта

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 февраля, с 6:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта на дороге на кладбище "Лесное" на участке от ГАУ Самарской области.

Ограничение связано с проведением спортивного мероприятия "40-я Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России".

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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