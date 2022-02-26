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Общество

В Самарской области в конце февраля выпадет снег и похолодает

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в конце февраля будет преобладать облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщили специалисты центра погоды "Фобос". Информацию подтверждают синоптики "Приволжского УГМС".

В воскресенье, 27 февраля, в 63 регионе будет идти мокрый снег. Сопровождать его будет дождь. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, а днем -3…+2 градуса. Ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 м/с.

В понедельник, 28 февраля, дождь прекратится, а мокрый снег — нет. Ветер станет слабее (4-9 м/с) и сменит направление на северо-восточное. Ночью похолодает до -4…-9 градусов. Днем же -2…+3 градуса.

Во вторник, 1 марта, осадки прекратятся.

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Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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