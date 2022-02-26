В Самарской области в конце февраля выпадет снег и похолодает

В Самарской области в конце февраля будет преобладать облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщили специалисты центра погоды "Фобос". Информацию подтверждают синоптики "Приволжского УГМС".

В воскресенье, 27 февраля, в 63 регионе будет идти мокрый снег. Сопровождать его будет дождь. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, а днем -3…+2 градуса. Ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 м/с.

В понедельник, 28 февраля, дождь прекратится, а мокрый снег — нет. Ветер станет слабее (4-9 м/с) и сменит направление на северо-восточное. Ночью похолодает до -4…-9 градусов. Днем же -2…+3 градуса.

Во вторник, 1 марта, осадки прекратятся.