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ДТП Происшествия

В Сызрани произошло ДТП, в котором женщина получила травму головы, водитель скрылся

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 26 февраля, в Сызрани произошло ДТП, в котором женщина получила травму головы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции устанавливают очевидцев и участников ДТП. По данным сотрудников ГИБДД, около 12:00 водитель микроавтобуса, двигаясь по ул. Ульяновская со стороны пер. Некрасовский в направлении ул. Декабристов на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу легковому автомобилю, который поворачивал налево, в результате чего произошло столкновение.

После непродолжительного общения на месте ДТП водители уехали с места происшествия. Водитель легкового автомобиля, не оказав помощь 35-летней женщине-пассажиру, довез ее до д. 44 по ул. Советской, где высадил и уехал. Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, после осмотра ей медиками назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции осмотрели место ДТП, изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных по пути передвижения участников аварии.

Всем, кому что-либо известно о личностях, местонахождении разыскиваемых участниках и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить по телефону: (8464) 33-38-66 либо 112 (с моб.).

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное и приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

Напоминаем, что водитель, причастный к дорожно-транспортному происшествию, должен принять все меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим и сообщить о случившемся в полицию. За оставление места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

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