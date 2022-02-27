В Сызрани произошло ДТП, в котором женщина получила травму головы, водитель скрылся

В субботу, 26 февраля, в Сызрани произошло ДТП, в котором женщина получила травму головы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники полиции устанавливают очевидцев и участников ДТП. По данным сотрудников ГИБДД, около 12:00 водитель микроавтобуса, двигаясь по ул. Ульяновская со стороны пер. Некрасовский в направлении ул. Декабристов на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу легковому автомобилю, который поворачивал налево, в результате чего произошло столкновение.
После непродолжительного общения на месте ДТП водители уехали с места происшествия. Водитель легкового автомобиля, не оказав помощь 35-летней женщине-пассажиру, довез ее до д. 44 по ул. Советской, где высадил и уехал. Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, после осмотра ей медиками назначено амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции осмотрели место ДТП, изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных по пути передвижения участников аварии.
Всем, кому что-либо известно о личностях, местонахождении разыскиваемых участниках и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить по телефону: (8464) 33-38-66 либо 112 (с моб.).
Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное и приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.
Напоминаем, что водитель, причастный к дорожно-транспортному происшествию, должен принять все меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим и сообщить о случившемся в полицию. За оставление места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...