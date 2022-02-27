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Общество

На реставрацию Фабрики-кухни в Самаре выделят еще 644 млн рублей

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство культуры РФ проводит конкурс на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения здания "Фабрика-кухня завода им. Масленникова".

Фото: vk.com/samaraadm

Заявки принимаются до 21 марта. С подрядчиком заключат контракт на 644 млн рублей. Работы завершатся к началу ноября этого года.

В рамках работ восстановят карнизную линию и силуэт здания, планировочную структуру, фасады и кровлю, оконные проемы, входную группу, витражное остекление лестничных блоков, ограждение лестниц, а также поздние ценные наслоения периода советского неоклассицизма.

До окончания приема заявок остался 21 день.

"Фабрика-кухня" — одно из первых зданий с бетонными перекрытиями в Самаре, возведено в 1932 году. После реставрации здесь разместится самарский филиал Третьяковской галереи.

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Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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