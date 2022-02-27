На реставрацию Фабрики-кухни в Самаре выделят еще 644 млн рублей

Министерство культуры РФ проводит конкурс на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения здания "Фабрика-кухня завода им. Масленникова".
Заявки принимаются до 21 марта. С подрядчиком заключат контракт на 644 млн рублей. Работы завершатся к началу ноября этого года.
В рамках работ восстановят карнизную линию и силуэт здания, планировочную структуру, фасады и кровлю, оконные проемы, входную группу, витражное остекление лестничных блоков, ограждение лестниц, а также поздние ценные наслоения периода советского неоклассицизма.
До окончания приема заявок остался 21 день.
"Фабрика-кухня" — одно из первых зданий с бетонными перекрытиями в Самаре, возведено в 1932 году. После реставрации здесь разместится самарский филиал Третьяковской галереи.