Банк "Открытие" обновляет условия по программе лояльности МАКС

C 1 марта держателям карт Opencard и "Всё что надо" банка "Открытие" кешбэк будет начисляться за все покупки без дополнительных условий.

По новым правилам, просто оплачивая покупки пластиковой картой "Открытия", клиенты получат:

увеличенный базовый кешбэк 1,5% за все покупки;

или кешбэк 2% при поддержании статуса "Плюс", 3% при поддержании статуса "Премиум" (или для держателей кредитной карты "Все что надо").

Любимые категории

Для клиентов, которые до 8 августа 2021 года выбрали категорию "МАКСимум от красоты и здоровья", "МАКСимум от кафе и ресторанов", "МАКСимум от путешествий" или "МАКСимум от транспорта", кешбэк до 5% будет начисляться следующим образом:

1% кешбэка за все покупки + 2% кешбэка за покупки в выбранной категории;

или 4% кешбэка за покупки в выбранной категории при поддержании статуса "Плюс" и 5% — при поддержании статуса "Премиум".

Лимиты по начислению бонусов остаются без изменений: для клиентов без статуса от 150 до 3000 бонусных рублей; для клиентов со статусом "Плюс" — до 5000 бонусных рублей; для клиентов со статусом "Премиум" или держателей кредитной карты "Все что надо" — до 15 000 бонусных рублей.

Подробнее ознакомиться с обновленными условиями программы лояльности МАКС можно на сайте банка (open.ru/mch), для клиентов со статусом "Премиум" — (open.ru/pch).