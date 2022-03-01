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Банк "Открытие" обновляет условия по программе лояльности МАКС

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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C 1 марта держателям карт Opencard и "Всё что надо" банка "Открытие" кешбэк будет начисляться за все покупки без дополнительных условий.

По новым правилам, просто оплачивая покупки пластиковой картой "Открытия", клиенты получат:

  • увеличенный базовый кешбэк 1,5% за все покупки;
  • или кешбэк 2% при поддержании статуса "Плюс", 3% при поддержании статуса "Премиум" (или для держателей кредитной карты "Все что надо").

Любимые категории

Для клиентов, которые до 8 августа 2021 года выбрали категорию "МАКСимум от красоты и здоровья", "МАКСимум от кафе и ресторанов", "МАКСимум от путешествий" или "МАКСимум от транспорта", кешбэк до 5% будет начисляться следующим образом:

  • 1% кешбэка за все покупки + 2% кешбэка за покупки в выбранной категории;
  • или 4% кешбэка за покупки в выбранной категории при поддержании статуса "Плюс" и 5% — при поддержании статуса "Премиум".

Лимиты по начислению бонусов остаются без изменений: для клиентов без статуса от 150 до 3000 бонусных рублей; для клиентов со статусом "Плюс" — до 5000 бонусных рублей; для клиентов со статусом "Премиум" или держателей кредитной карты "Все что надо" — до 15 000 бонусных рублей.

Подробнее ознакомиться с обновленными условиями программы лояльности МАКС можно на сайте банка (open.ru/mch), для клиентов со статусом "Премиум" — (open.ru/pch).

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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