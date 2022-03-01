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Олег Сысуев возглавит Совет директоров Альфа-Банка

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В составе Совета директоров Альфа-Банка произойдут изменения. Его возглавит президент Альфа-Банка Олег Сысуев. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя Совета директоров.

Олег Сысуев работает в банке с 1999 года. Среди прочего, Сысуев курирует вопросы развития региональной сети, социальные проекты и возглавляет Комитет по устойчивому развитию (ESG) Альфа-Банка.

В ближайшее время из состава Совета директоров Альфа-Банка выйдут Михаил Фридман, Петр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль — $1,6 млрд.

Напомним, Олег Сысуев родился 23 марта 1953 года. Окончил Куйбышевский авиационный институт (сейчас Самарский государственный аэрокосмический университет им. Королева) в 1976 году. По окончании университета занялся партийной деятельностью и на заре СССР стал первым секретарем Красноглинского райкома КПСС. В 1992 году Олег Сысуев был назначен мэром Самары, потом его призвали в правительство, где он трудился сперва вице-премьером министра труда и социального развития, а затем стал заместителем главы администрации президента. После отставки Евгения Примакова ушел с государственной службы.

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