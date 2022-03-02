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Хоккей Спорт

"Лада" в овертайме проиграла "Ростову"

ТОЛЬЯТТИ. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 марта, ХК "Лада" на домашнем льду уступил "Ростову".

На 10-й минуте Артем Пеньковский в контратаке вывел гостей вперед. Тольяттинцы достаточно быстро отыгрались — Андрей Белозеров точно бросил в дальнюю девятку (1:1).

На 33-й минуте Никита Масленников отразил бросок Артема Жука, но Илья Чабан добил шайбу в ворота "Ростова" (2:1).

На 36-й минуте гости с нарушением правил остановили проход Жука к воротам, и Иван Романов реализовал буллит — 3:1.

В третьем периоде Алексей Прохоров сократил счет — 3:2. Вскоре тольяттинцы получили преимущество в двух игроков, но реализовать солидный численный перевес "Лада" не смогла.

На 53-й минуте счет стал равным — Павел Щербаков завершил осаду ворот Александра Трушкова — 3:3.

Вскоре Ярослав Альшевский убежал один на один с Масленниковым, но переиграть его не смог.

В овертайме победу гостям принес Пеньковский.

Счет в серии стал 3:2 в пользу "Лады". Шестой матч состоится 4 марта в Ростове-на-Дону.

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