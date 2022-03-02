Под Самарой автомобилистка врезалась в металлический отбойник

Во вторник, 1 марта, в Кинельском районе в ДТП попала 21-летняя автомобилистка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 19:00 женщина ехала на Renault Megane со стороны Кинеля в направлении пос. Усть-Кинельский, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и врезалась в металлический отбойник слева.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Автомобилистка пострадала и самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Пострадавшая отпущена домой.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.