Под Самарой автомобилистка врезалась в металлический отбойник

Во вторник, 1 марта, в Кинельском районе в ДТП попала 21-летняя автомобилистка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 19:00 женщина ехала на Renault Megane со стороны Кинеля в направлении пос. Усть-Кинельский, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и врезалась в металлический отбойник слева.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Автомобилистка пострадала и самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Пострадавшая отпущена домой.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...