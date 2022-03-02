Глава Самары Елена Лапушкина завела канал в Telegram

В среду, 2 марта, мэр Самары Елена Лапушкина завела канал в Telegram. Он собрал уже более 340 подписчиков, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Уважаемые жители Самары! Мне важно оставаться на связи с вами, поэтому будем использовать дополнительные каналы, в том числе и здесь. Приветствую всех, кто подписался!" - написала Елена Лапушкина в телеграм-канале.

Напомним, многие чиновники и ведомства Самары переходят в Телеграм, так как другие соцсети, в том числе Твиттер и Фейсбук, работают нестабильно. Каналы в ТГ завели департаменты транспорта, образования, городского хозяйства и экологии, а также ряд районных администраций.

Список служб будет пополняться.