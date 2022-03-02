В Самаре опрокинулась маршрутка

Прокуратура Красноглинского района начала проверку из-за ДТП, произошедшего 2 марта, сообщает региональная прокуратура.

По предварительной информации, в микрорайоне Крутые Ключи водитель автобуса № 386 не справился с управлением, в результате автомобиль опрокинулся.

В салоне автобуса находились четыре пассажира, один из них обратился за медицинской помощью.