В Самаре опрокинулась маршрутка

Прокуратура Красноглинского района начала проверку из-за ДТП, произошедшего 2 марта, сообщает региональная прокуратура.
По предварительной информации, в микрорайоне Крутые Ключи водитель автобуса № 386 не справился с управлением, в результате автомобиль опрокинулся.
В салоне автобуса находились четыре пассажира, один из них обратился за медицинской помощью.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...