В среду, 2 марта, в Уфе "Ладья" в овертайме уступила "Толпару".

После 60 минут основного времени счет был равный (3:3). В составе "Ладьи" дубль записал в свой актив Артем Якутов, еще одна шайба в активе Андрея Малинова.

В овертайме обе команды имели возможности склонить чашу весов в свою пользу, но, хозяева смогли воспользоваться своим шансом — 4:3 победа "Толпара".