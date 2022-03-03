В среду, 2 марта, в Уфе "Ладья" в овертайме уступила "Толпару".
После 60 минут основного времени счет был равный (3:3). В составе "Ладьи" дубль записал в свой актив Артем Якутов, еще одна шайба в активе Андрея Малинова.
В овертайме обе команды имели возможности склонить чашу весов в свою пользу, но, хозяева смогли воспользоваться своим шансом — 4:3 победа "Толпара".
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