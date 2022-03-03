В Самарской области бензовоз врезался в здание

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В среду, 2 марта, в Ставропольской районе произошло ДТП с участием бензовоза. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.