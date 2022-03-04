"Ладья" во второй игре победила "Толпар"

В повторном матче Париматч чемпионата МХЛ, 3 марта, "Ладья" в Уфе встречалась с "Толпаром".
Во втором периоде хозяева открыли счет, а Остап Маслов восстановил равновесие.
За пять первых минут третьего перила Артем Якутов, Егор Шептухин и Дмитрий Беленчук забросили три шайбы в ворота "Толпара".
Хозяева смогли сократить счет до минимума (3:4), но большего "Ладья" сопернику не позволила.
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