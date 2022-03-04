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Кино Культура

Музей Эльдара Рязанова представит лекцию "Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке"

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 марта, в 18:30, в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет лекция "Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке" (16+).

"Ключевой в фильме была, конечно, роль Калугиной. Недаром, как один из вариантов названия картины долго обсуждалось такое — "Сказка о руководящей Золушке". И если прекрасным принцем в конце фильма окажется неказистый поначалу статистик, то несимпатичная Мымра должна быть преображена талантом исполнительницы в очаровательную принцессу", — писал Эльдар Рязанов в своей книге "Неподведенные итоги".

Ведет лекцию старший научный сотрудник музея Елена Козырева.

Цена 150 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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