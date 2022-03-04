Музей Эльдара Рязанова представит лекцию "Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке"

В четверг, 10 марта, в 18:30, в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет лекция "Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке" (16+).

"Ключевой в фильме была, конечно, роль Калугиной. Недаром, как один из вариантов названия картины долго обсуждалось такое — "Сказка о руководящей Золушке". И если прекрасным принцем в конце фильма окажется неказистый поначалу статистик, то несимпатичная Мымра должна быть преображена талантом исполнительницы в очаровательную принцессу", — писал Эльдар Рязанов в своей книге "Неподведенные итоги".

Ведет лекцию старший научный сотрудник музея Елена Козырева.

Цена 150 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.