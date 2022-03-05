"Лада" победила "Ростов" и вышла в четвертьфинал

В пятницу, 4 марта, в Ротове-на-Дону ХК "Лада" одержал победу над "Ростовом".
В первом периоде Евгений Грошев и Станислав Альшевский забросили две шайбы в ворота южан (0:2).
В дебюте второго периода Вадим Щегольков отыграл одну шайбу.
В концовке периода "Лада" получила право на буллит, но Никита Масленников вышел победителем из дуэли с Иваном Романовым.
В середине третьего периода Елисей Минаев сравнял счет — 2:2.
Судьба встречи, а, вместе с ней — и в серии решилась на первой минуте овертайма — Михаил Назаров принес победу тольяттинцам со счетом 3:2.
Соперник "Лады" по четвертьфиналу определится позже.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!