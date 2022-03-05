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Хоккей Спорт

"Лада" победила "Ростов" и вышла в четвертьфинал

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 4 марта, в Ротове-на-Дону ХК "Лада" одержал победу над "Ростовом".

В первом периоде Евгений Грошев и Станислав Альшевский забросили две шайбы в ворота южан (0:2).

В дебюте второго периода Вадим Щегольков отыграл одну шайбу.

В концовке периода "Лада" получила право на буллит, но Никита Масленников вышел победителем из дуэли с Иваном Романовым.

В середине третьего периода Елисей Минаев сравнял счет — 2:2.

Судьба встречи, а, вместе с ней — и в серии решилась на первой минуте овертайма — Михаил Назаров принес победу тольяттинцам со счетом 3:2.

Соперник "Лады" по четвертьфиналу определится позже.

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