Прокуратура начала проверку из-за ДТП с тремя погибшими в Самарской области

Прокуратура Сызранского района Самарской области организовала проверку по факту ДТП, в котором погибли три человека.

Напомним, днем 5 марта на 936 км трассы М-5 в районе с. Переволоки столкнулись "четверка" и фура DAF. Предположительно, водитель легковушки во время обгона в сложных погодных условиях врезался во встречный большегруз. В результате погибли три человека - водитель и пассажиры ВАЗ-2104.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Сызранского района Геннадий Лебедев.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства при обслуживании этого участка дороги и даст оценку действиям должностных лиц.