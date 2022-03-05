Прокуратура начала проверку из-за ДТП с тремя погибшими в Самарской области

Прокуратура Сызранского района Самарской области организовала проверку по факту ДТП, в котором погибли три человека.
Напомним, днем 5 марта на 936 км трассы М-5 в районе с. Переволоки столкнулись "четверка" и фура DAF. Предположительно, водитель легковушки во время обгона в сложных погодных условиях врезался во встречный большегруз. В результате погибли три человека - водитель и пассажиры ВАЗ-2104.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Сызранского района Геннадий Лебедев.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства при обслуживании этого участка дороги и даст оценку действиям должностных лиц.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...