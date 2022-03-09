Профессор Сергей Красов: Причина событий на Украине — отказ США от важнейших соглашений

Член Российской ассоциации международного права, кандидат юридических наук, профессор Самарского университета Сергей Красов о том, как выглядят события на Украине через призму норм международного права и что привело к трагическому противостоянию братских народов.

- Что сейчас происходит на Украине с точки зрения международного права?

- Есть международное право периода мирных отношений между государствами, но есть и право периода вооруженных конфликтов, так называемые "право мира" и "право войны". При этом каждая из сторон использует разные термины. РФ использует термин: "специальная военная операция".

Ранее президент России в своем специальном телеобращении заявил, что после признания ДНР и ЛНР субъектами международного права (здесь имеется ввиду реализация права наций на самоопределение, вплоть до создания независимого государства) и подписания соответствующих международных соглашений, в Донбассе будет проведена "специальная военная операция". Это соответствует ст. 51, главы 7 Устава ООН.

- Как выглядели события на Украине в 2014 году с точки зрения международного права?

- С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота, произошедшего вопреки гарантиям Польши, Франции и ФРГ. В том числе и не без участия ряда стран, входящих в военный (военно-политический) Североатлантический Альянс (НАТО).

В 2007 году в Мюнхене президент РФ Владимир Путин четко высказал озабоченность РФ расширением НАТО и приближением военной инфраструктуры союза к нашим границам.

В 2022 году в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах создания собственного ядерного оружия или его получения в ближайшее время. А мы знаем, что в свое время США передали ядерное оружие Франции и Англии.

В 2007 году озабоченностей и предложений России по обеспечению европейской безопасности от Лиссабона до Владивостока наши партнеры не услышали или сделали вид, что не поняли.

Однако угрозы и ядерный шантаж от соседнего государства в 2022 году мы услышали. И приняли за реальность на фоне пересмотра Украиной итогов Второй мировой войны и поддержки фашистской идеологии, гонений на русский язык, искажения исторических фактов и подмены ценностей.

Трагично, что заявивший о мире в ходе выборов Зеленский не только фактически отказался исполнять Минские соглашения, но и начал реальную подготовку к уничтожению населения — на тот момент непризнанных, самопровозглашенных народных республик — ДНР и ЛНР.

Историк Михаил Астахов: "Украинский конфликт - война цивилизаций" Президент Самарского центра аналитической истории, кандидат исторических наук Михаил Астахов поделился мнением о событиях, происходящих на Украине, и их значении для будущего России и всего мира.

Крайне жаль, что две ведущие европейские страны — Франция и Германия, не поддержали Россию в попытках обеспечить эти межгосударственные соглашения. Политические деятели, президент, канцлер, подписавшие договоры, могут меняться, но государства остаются участниками этих соглашений.

Я при этом с уважением отношусь к политическим деятелям, стремящимся вновь перейти к "праву мира" и прежде всего — президенту Французской Республики Эммануелю Макрону.

- Когда были заложены "мины замедленного действия", приведшие к этому конфликту — 90-е, середина 2000-х или во времена Хрущева?

- 30 декабря 1922 года Россия, Украина, Белоруссия подписали Соглашение о создании Союза ССР. Позднее в состав Союза вошли: Закавказская ССР (Армения, Азербайджан, Грузия), Казахстан, Киргизия, среднеазиатские республики и Прибалтика.

8 декабря 1991 года Станислав Шушкевич, Вячеслав Кебич, Борис Ельцин, Геннадий Бурбулис, Леонид Кравчук и Витольд Фокин — в нарушение итогов всесоюзного референдума подписали Беловежские соглашения. Из 12 государств-участников СССР в Беловежских соглашениях участвовали только 3. Это произошло при преступном попустительстве президента СССР Михаила Горбачева. Они денонсировали Договор 1922 года, хотя по сути это был международный договор, и подписали новый — о создании Содружества независимых государств (СНГ).

В борьбе за власть подписантами двигало желание стать у себя удельными князьками, а в перспективе — царьками.

Предполагалось, что участники СНГ будут существовать в пределах административных границ, будет единое экономическое, идеологическое, культурное, языковое пространство, единое пространство безопасности и т. д. Но этого не произошло. Правящими элитами Украины стали искажаться, пересматриваться все прежние договоренности, в том числе основополагающие.

Есть границы, в которых Украина вошла в состав СССР. Крым из состава РСФСР был передан в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году — Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР. Сделано это было без учета мнения населения Крымской области. Тогда это было единое государство с общей экономикой, тесными хозяйственными и культурными связями.

Государственный переворот 2014 года, изменение почти всей внутренней и внешней политики правящих элит Украины, торговля принципами дружбы, добрососедства, угроза внешнего управления, угроза прихода в Крым военной инфраструктуры НАТО и обусловили решение многонационального народа полуострова о возвращении в состав Российской Федерации. Аналогично тому, как в 1989 году в Чехословакии состоялась "бархатная революция", в 2014 году состоялась "Крымская весна".

- Что означает возможное вступление Украины в Евросоюз и какие последствии это может иметь для РФ?

- Европейский союз был создан в 1957 году шестью странами: Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург. Одно время в ЕС было 15 участников, как и в СССР, сейчас в ЕС 27 стран — после выхода Великобритании.

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ЕС — это экономическая организация открытого типа, но, я бы сказал, со сложной процедурой вступления. И это показывает пример Турции, которая ожидает вступления с 1999 года. Но это еще и политическая организация. В нее были приняты государства Восточной Европы.

В разное время обсуждался вопрос и о возможном вступлении в эту европейскую организацию Российской Федерации. У нас взаимные экономические интересы. Между ЕС и РФ были подписаны различные соглашения.

Международная экономическая система базируется на интеграции и специализации. Удары по мировой экономике с помощью санкций, которые таят угрозу экономической агрессии, таят опасность для всех без исключения стран, особенно в условиях мировой эпидемии, огромного и растущего госдолга США — 29 трлн долларов, неконтролируемого процесса печатания долларов, подмены основного экономического закона "деньги — товар (услуги) — деньги" на "деньги — это товар".

Объявление России врагом, стремление к ее экономическому сдерживанию, стремление разрушить безопасный многополярный мир, отказ США и других стран от важнейших международных соглашений — это причина складывающейся трагической ситуации.

Сегодня под ударом Российская Федерация, кто завтра? Китай?

- Запад угрожает правовыми последствиями операции на Украине — судом в Гааге, например.

- Одним из источников международного права (наряду с межгосударственными договорами) являются судебные решения — это международный суд ООН в Гааге и Европейский суд по правам человека (мы в нем участвуем с мая 1998 года). Есть еще Международный уголовный суд (МУС) — он функционирует с 1998 года, Россия не признает его юрисдикцию. Еще раньше из Римского договора о создании МУС вышли США.

Например, 22 июня 2010 года Международный суд в Гааге признал законным провозглашение независимости Косово от Сербии.

В Конституции РФ закреплено место международного права в юридической системе России. Признанные (ратифицированные, только вступившие в силу) нормы международного права являются составной частью правовой системы РФ. При этом Конституционный суд РФ может признать несоответствующими Конституции решения любого международного суда, а потому не подлежащим исполнению на территории РФ. В этом случае действует национальное законодательство.

- Как юристы-международники видят разрешение сложившейся ситуации?

- Международное право предполагает для государств статус постоянно нейтрального государства, страны — участника Движения неприсоединения, заключения соответствующего Соглашения с заинтересованными сторонами.

Но самое главное — развитие дружественных отношений со всеми странами и прежде всего с соседями. Чтобы действовало не "право войны", а "право мира".

Я уже говорил о роли политических лидеров. Хочется верить, что президент США, который родился в трагическом для мира 1942 году, как и другие политические деятели, поймут озабоченность многонационального народа России.

Международная безопасность неделима. Нельзя строить свою безопасность за счет безопасности другого. Своя боль — она всегда ближе, но такую же боль может испытывать и другой.