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Общество

Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Как не стать жертвой в информационной войне, почему не стоит ругаться из-за разных точек зрения, какие методы использует современная пропаганда — об этом корреспондент "Волга Ньюс" поговорил с социальным психологом, электоральным интернет-аналитиком, членом Гильдии маркетологов РФ Михаилом Вершининым.

Фото: фото предоставлено спикером

- Политическая пропаганда — это всегда негативное понятие?

- Нет, это обыденная часть нашей жизни, информационное поле вокруг событий или людей. Есть разные формы подобного информационного влияния. Например, нативная политическая реклама, которую сложно заметить, так как она переплетается с другими социальными темами и подается очень ненавязчиво. Есть легальная политическая реклама. Есть создание различных новостных событий (ньюсмейкерство) или присоединение к другим инфоповодам с нужной интерпретацией (ньюсджекинг).

Пропагандой обычно в обывательском плане называют грубое, явное и не очень эффективное коммуникативное политическое послание, но в реальности это более комплексное действие. Не игра на расстроенном пианино, а целый оркестр, задача которого сделать для вас что-то важным, развить ваши определенные чувства и даже подтолкнуть к определенным действиям.

С развитием телекоммуникаций, новых медиа и интернета политическая пропаганда стала носить трансграничный или транснациональный характер и может использоваться в политической борьбе или информационной войне между государствами, политическими системами и даже корпорациями.

- Как не стать жертвой информационной войны? Всегда нужно выбирать чью-то сторону?

- Нельзя не дышать, и вопрос избегания информационной войны не совсем правильный. Вы не избежите информационного влияния, так как мы  постоянно потребляем новости и разный политический контент.

Важно говорить об избегании фейк-ньюс, моральной паники и необдуманных решений, погружении себя в непрекращающийся стресс от чтения плохих новостей, что частично напоминает нам о том, почему многие люди смотрят передачи про ЧП и ДТП с жертвами. Подобные вещи будоражат, шокируют и возбуждают определенные чувства. Когда мы говорим про моральную панику, фейк-ньюс и некую общественную истерию, то есть определенные подходы, которые позволяют снизить эти риски или их влияние на наше поведение.

Мы недавно с коллегами записали подкаст про "Моральную панику и защиту общества", а еще опубликовали памятку с 13 пунктами, которые помогут легче переносить последствия информационной войны.

Касательно выбора чьей-то стороны — это сложная система. Мы с вами так устроены, что на угрозу реагируем тремя способами: атакуем, обороняемся или замираем. И каждый вариант должен подходить к своему уровню угрозы "здесь и сейчас". Проблема в том, что мы действуем инстинктивно и там, где нужно обороняться, мы иногда замираем и так далее.

Некоторые специалисты по выживанию в горячих точках и военных конфликтах рекомендуют мирным гражданам выбирать какую-то сторону, тогда они становятся не врагами для всех, а врагами только для части оппонентов, но это подходит для ситуации связанной с боевыми действиями и гражданской войной.

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То, что происходит сейчас в российском информационном поле, по своим последствиям затрагивает всех, вне зависимости от их реакции: за, против, подожду. И тут, как психолог, я могу рекомендовать ориентироваться на то, что важно лично для вас, что поможет вам быть психологически стабильнее. Главное понимать, что это осознанное решение, а не рефлекс на раздражитель.

- В современной информационной войне задействованы только СМИ?

- Конечно, нет. От платных политических троллей и блогеров до владельцев разных каналов и пабликов, где есть своя целевая аудитория, цифровые платформы и рекламные сети, инфлюенсеры и просто фрилансеры, которых коснулась трагедия или инфоповод.

А еще у каждого из нас есть свои друзья и знакомые, которые как группа оказывают на нас влияние, ведь мы не хотим быть "белой вороной".

Влияние идет на разных пластах: официальные медиа, источники новостного и развлекательного контента, на которые мы подписаны, фейк-ньюс из других источников информации, мнение и поведение нашего близкого социального окружения. Ну и, конечно, мы сами и наши жизненные установки.

Некоторых такие нестабильные ситуации возбуждают, и они начинают участвовать в этих информационных баталиях добровольно, получая лайки и одобрение от своей группы. В социальных науках, изучающих пропаганду, это называется "эффект любопытного Паркера".

- Можно ли вообще избежать информационного влияния? И стоит ли это делать?

- Мы с вами живем в новом мире, где у каждого есть так называемый наручный компьютер с искусственным интеллектом, как в будущем. Шучу, речь, конечно, про мобильный и голосовые помощники. В среднем россиянине проводят в гаджетах и соцсетях минимум от 3 часов в день. Подобное залипание формирует у многих когнитивную зависимость, которую называют FOMO (боязнь пропустить что-то важное в интернете) — мы погружаемся в думскроллинг (постоянное чтение негативных новостей у себя в гаджете).

Замечу, что мы это делаем не только во время кризисов, а на порядок чаще. И альтернативой этому есть понятие "информационного детокса", когда мы откладываем гаджеты и отказываемся от погружения в сеть или новости на какое-то время. Про это есть много полезных книг.

Во всем нужно знать меру, и как психолог я, конечно, рекомендовал бы выбирать источники информации, не читать все подряд и не перепощивать все бездумно, считая это "очень важным" из-за яркости подачи. Выделить для чтения новостей какое-то время утром, а не вечером, и делать это один раз в день, ну или два. Перед сном это может вам испортить процесс засыпания, а если делать слишком часто, то у вас весь день будет в тумане и в ожидании "а что еще может быть хуже".

Поэтому, конечно, стоит себя ограничивать, но делать это надо осознанно, а не в состоянии паники и избегании плохих новостей. Реальность от этого не изменится.

- Можно ли говорить о том, что большинство сейчас находится в панике? Насколько это оправдано? Какие могут быть угрозы этого состояния?

- Для того чтобы говорить про "большинство", необходимо проводить исследования и замеры. Субъективно можно сказать, судя по поведению людей в социальных сетях, цифровых платформах и мессенджерах — многие в моральной панике.

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Моральная паника такова, что ее причиной могут быть не только слухи о войне, но  курс валют, банальная нехватка масок для пандемии или гречки с солью в магазинах. Иногда это оправдано, но в подавляющем количестве случаев нет. В конце 90-х у нас также были примеры моральной паники про "наркоманов и иголки в подъездах и кинотеатрах" и так далее.

А еще мы себя считаем "выше среднего", умными и рациональными, думаем, что можем сами без фактчекинга разобраться в новости и изложенных фактах, без перепроверки.

С точки зрения распространения эпидемии слухов тут самые большие риски, что вы принимаете необдуманные решения с последствиями и заражаете других подобным поведением. Человек социальное существо и мы стремимся прижаться к "большинству", а для этого смотрим, как ведут себя другие.

Именно поэтому информационная война и политическая пропаганда так часто становятся инструментами влияния, так как они эффективны для воздействия на большие массы.

- Какие особенности есть у информационной войны вокруг Украины?

- Одна из особенностей в том, что ее ведут две русскоязычные аудитории с общим прошлым и хорошим пониманием образа жизни.

Другая составляющая - наше общество было удивлено таким военно-политическим решением и обескуражено последствиями. Украинское государство давно и активно работало в рамках информационной войны против нас с 2014 года. От массовых минирований и звонков "служб безопасности банков" до популяризации суицидальной субкультуры среди молодежи. Важно, конечно, отметить, что тут комплекс причин, а не только влияние Украины.

Можно еще отметить популярность "свидетельств с мест", когда показывают настоящие и ненастоящие фото и видео, с подачей нужной интерпретации. Причем исследователи мемов отмечают, что военные конфликты порождают всплеск подобных фейков, когда, например, видео из Сирии преподносят как видео с Украины. Это тоже элементы информационной войны и погони за трафиком.

Пока мне субъективно кажется, что наша контрпропаганда и освещение событий построены на работе с лояльным большинством, которое и так одобряет все действия нашей власти. Но не ведется информационная работа с оппонентами власти, кроме запретов, штрафов и задержаний. Очень слабая работа с так называемым болотом, гражданами, которые не определились как им воспринимать происходящие события.

Некоторые мои коллеги отмечают завышенные расценки за размещение политической рекламы и контрпропаганды, и думают, что у этого есть не этическая составляющая обогащения со стороны заказчиков.

- Какие новые фобии у общества появились в связи с конфликтом на Украине?

- Еще рано про это говорить и не было исследований, но, думаю, речь идет о потере контроля над своей жизнью, неуверенности в будущем, боязни ядерной войны и так далее.

В моем окружении я заметил разные реакции: от поиска большой сильной руки и сталинских расстрелов до как побыстрей получить политическое убежище и сбежать из страны. К сожалению, этот шок будет длиться еще несколько недель, пока мы не свыкнемся с этими угрозами и раздражителями, а военный конфликт как-то закончится. Проблемы с окончанием конфликта не закончатся, а лишь окажут новое влияние на настроения в обществе, и уменьшится агрессивность новостного поля.

- В любом хаосе всегда появляются люди, пытающиеся заработать на чужих страхах. Как состояние моральной паники общества могут использовать недоброжелатели — мошенники? Чего стоит избегать?

- Все как и с любыми мошенниками. Перепроверяйте информацию, исходите из того "что уникальных возможностей, которые решат все ваши проблемы" нет ни у кого, что все находятся в состоянии дезориентации и не могут дать прогноз дальше, чем на месяц вперед. Не ищите у мошенников избавления от стресса через "покупку спасения" и т. п.

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- Стоит ли вступать в дискуссии в общественном пространстве? И следует ли удалять из списка друзей тех, кто высказывает активную политическую позицию, противоречащую вашей?

Знаменитые кухонные разговоры советского общества, конечно, нужны, чтобы выговариваться с близкими и друзьями, но важно при этом не ссориться и не конфликтовать. У всех свои точки зрения, и кто-то может среагировать на вашу, просто чтобы сбросить напряжение и вы поругаетесь.

А вот удалять кого-то из френдов не обязательно и даже вредно, так вы лишитесь возможности видеть чужую точку зрения. Хотя вы спокойно можете просто отключить его посты у себя в ленте. Если он приходит к вам постоянно в комментарии, то вежливо попросите в личных сообщениях вести себя определенным образом и объясните, что вы не хотите конфликтовать.

И помните, что спорить можно с близкими друзьями в каком-нибудь чате, где вы можете обменяться разными мнениями, сохранив отношения. Сами по себе социальные сети, по моему мнению, не предназначены для подобных дискуссий. Да, вы там громко заявите о своей точке зрения, поругаетесь или даже почувствуете свою правоту, но реального влияния очень мало.

Многие ищут в социальных сетях тот "компас", чтобы понять, а соответствует ли наше поведение "интересам большинства" и своего социального окружения. И вот тут как раз кроется тот самый риск, который используют в информационных войнах, так как подобную иллюзию легко создавать именно в социальных сетях и пабликах.

Будьте реалистичны, критичны к себе и немного прагматиком. Не верьте всем, обдумывайте свои решения и не присоединяйтесь к спорам. Проходите мимо, у вас еще много дел, ведь вам надо бежать за… (тут можно подставить что-то из подходящего для ваших нужд и приоритетов).

- Стоит ли читать источники информации, которые противоположны вашим политическим взглядам и почему?

- Об этом у нас хорошо написано в "Рекомендациях по поведению и оценке информационных рисков в период военных кризисов" нашего подкаста "Неправильные эксперты".

Важно изучать и альтернативные точки зрения, чтобы понимать риски возможных споров с другими людьми и снизить возможность того, что вы будете зависеть от приукрашенной или искаженной информации другой стороны.

Но, конечно, лучше меньше тратить время на поиск правды и истины в новостях во время информационной войны, а сконцентрироваться на себе и своих близких. Пандемия и другие проблемы все еще актуальны для нас всех.

- Вы сами какие источники информации используете для представления о том, что сейчас происходит в мире?

- Мы часто живем в иллюзии того, что есть единый источник правильной информации, обладание которой поможет выбрать "правильное решение". Напоминает про удачу и лотерейный билет с гарантированным выигрышем. Единого источника информации не существует.

Я тут плохой пример, так как это моя работа и научный интерес, изучать конфликты, политическую рекламу и информационные войны. У меня только телеграмм каналов свыше 100, я уже не говорю про другие источники. Но в целом мне достаточно работы с коллегами, где мы в общих чатах обмениваемся информацией и тех источников, что я изучаю.

Западные медиа сейчас очень предвзяты и там большая волна русофобии. Тяжело читать, как ты стал частью ужасных и демонических сил, а участники кровавых войн в Ираке, Югославии, Афганистане и так далее все в белом и чистом. Ведь это якобы другое.

Как гражданину мне хочется, чтобы конфликты решались не военным путем, но историческая наука говорит о том, что война всегда была частью политики. Поэтому есть вещи, на которые мы можем влиять, ходя на выборы, а есть вещи, которые зависят от нашего с вами поведения в офлайне и онлайне.

Не нужно поляризировать свое окружение и делить на правильных и неправильных, лучше сфокусироваться на сохранении всего позитивного и хорошего, что есть у вас в общении с другими. Военный конфликт пройдет, а ваше окружение останется.

Гид потребителя

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