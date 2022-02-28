Самарский психолог рассказал, как справиться с тревожностью от новостей

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР. Военные действия, а также последовавшие санкции и изменения на финансовых рынках вызывают тревогу у большинства жителей России. О том как справиться с тревожностью в такой напряженной обстановке рассказал психолог Кирилл Стуклов.

- Как люди реагируют на происходящее? Какие риски для психического здоровья в такой ситуации существуют?

- Люди реагируют по-разному, для кого-то это страшное событие, у кого-то это может вызывать гнев, кто-то радуется происходящему, кто-то чувствует себя обманутым, кто-то боится за свою жизнь, свое финансовое благополучие.

Если говорить о психологическом здоровье, почти все психологические заболевания имеют определенную генетическую предрасположенность, более того, для возникновения расстройства необходимы, скажем так, определенные "навыки" мышления, "навыки" поведения.

Например, если рассматривать депрессию, для ее развития требуются особенности медиаторного обмена в головном мозге, из-за которых человек может не просто приуныть на одну-две недели, а впасть в дисфункциональное состояние, когда он не может ничего сделать, а просто лежит.

Сами по себе подобные события ничего не провоцируют. Они могут вызвать состояние декомпенсации, когда всплывают либо скрытые, либо уже пролеченные проблемы.

- Как справиться с возникшей тревожностью?

- Время неспокойное, так что беспокоиться и переживать — нормально. Что с этим можно сделать? Во-первых, взглянуть на реальность. Понять, что мы имеем на самом деле.

Чего пугаются люди, живущие в Самаре, Саратове и вообще в Поволжье? Явно не того, что идет война, потому что война не идет для нас, для живущих здесь людей. Мы пугаемся своих мыслей о том, что происходит в Украине, и того, что из-за этих событий может произойти с нами. Хотя, повторюсь, вполне нормально пугаться, когда такое происходит так близко, с твоей страной.

Не стоит паталогизировать тревожность, потому что она нормальна. С другой стороны, нужно опираться на твердую почву, на то, что происходит в реальности. Необходимо понять, что большинство крутящихся в голове мыслей бесполезны.

Константин Лисецкий: "Тревога заразительна не менее, чем вирус" Профессор, заведующий кафедрой психологии развития Самарского университета Константин Лисецкий в интервью Волга Ньюс поделился наблюдением о том, как пандемия сказывается на психическом здоровье.

Средний городской житель ничего не может сделать, чтобы уберечь себя от санкций, предотвратить переход войны в более активную фазу. То есть паника и мысли на этот счет не приведут к улучшению состояния, не помогут действовать проактивно. Чаще они будут вести к переживаниям и тревоге, которые могут усиливаться за счет дополнительных размышлений.

То есть первое, что важно — осознать, что реальность теперь такая.

Второе, что необходимо заметить — есть мысли полезные и неполезные. Мысли о предстоящей катастрофе не помогают нормально жить здесь и сейчас, не помогают нормально жить в будущем.

Третий важный момент — нужно объединяться и поддерживать друг друга, потому что мы животные социальные и в одиночку мало что можем. Более того, мы не можем успокоить себя в одиночку. Поэтому важно общаться с семьей, друзьями, единомышленниками, поддерживать друг друга. Вместе прорабатывать планы действий в нынешней неспокойной обстановке. Это наиболее полезное, что может сделать каждый из нас.

- Сейчас многим очень тяжело сосредоточиться, думать о повседневных делах. Как в таких условиях продолжать жить своей обычной жизнью?

- Шоковая реакция на такое — это нормально. Для меня, как и для многих, это стало сломом мировоззрения, очень сложно перестроиться на новую действительность. Невозможно за один день сказать себе: "Ну теперь у нас так. Живем по-новому". По-старому себя ощущать и мыслить сейчас сложно.

Нужно дать какое-то время, чтобы прийти в себя и осмыслить, что происходит, выработать для себя новую картину мира. Это нормально и важно. Это забота о себе, необходимая для того, чтобы в будущем нормально функционировать.

Если не позволить себе перестроиться, не принять эту действительность, а игнорировать или отрицать ее, то ничего хорошего не выйдет. Просто тревога и беспокойство уйдут внутрь и будут сохраняться там. Даже если человек выйдет на работу, он все равно будет отвлекаться, ему будет сложно. Именно поэтому важно говорить.

Разговоры об этих событиях помогут выработать новую точку зрения, новую картину. Важно поделиться переживаниями, чтобы увидеть, что не только ты в шоке от происходящего. Причем переживаниями нужно делиться вживую, а не через комментарии в интернете, иначе не будет близкого контакта и глубокого понимания друг друга.

Возможно, есть смысл фильтровать информацию и снижать уровень погружения в происходящее. Не нужно заходить каждые три минуты в паблики и проверять, что происходит. Стоит выделить тридцать минут утром и тридцать вечером, чтобы ознакомиться с событиями, а в остальное время пытаться жить свою обычную жизнь.

Цифровой детокс и ограничения на поисковики: психолог о борьбе с зависимостью от Интернета Каждый год в последнее воскресенье января во всем мире отмечается День без интернета. Праздник был создан по инициативе Британского института социальных исследований. В этот день активисты проводят лекции и акции, чтобы напомнить людям о том, что за пределами Всемирной паутины тоже существует много интересного. Психолог Валерия Резникова рассказала Волга Ньюс, почему Интернет так легко нас затягивает и как распространение Сети повлияло на наше мышление.

Если постоянно накачивать себя этой информацией, ситуация может казаться все более и более катастрофичной, все более и более сложной.

Постоянно обновлять новости — это нормальное состояние вчерашнего и сегодняшнего дня. Потому что, повторюсь, событие шоковое, остаться равнодушным невозможно, позволить себе переживать и не контролировать себя — нормально. Мы же не роботы.

А в дальнейшем, чтобы вернуть себя в нормальную колею, подойдет подход похожий на медитацию. Это упражнения по концентрации внимания. Их задача научиться замечать, когда ты отвлекаешься на что-то.

Я рекомендую создать в телефоне заметку "навязчивое обновление ленты", "навязчивые мысли" и ставить в ней единичку каждый раз, когда ты заходишь в телефон посмотреть новости.

Так формируется навык замечать, что ты делаешь. Сначала ты замечаешь это через десять минут, потом через пять, а потом замечаешь, что хочешь посмотреть новости, и можешь сразу отложить телефон.

Второй важный момент — создание среды, в которой не возникнет необходимости влезать в эти новости. Нужно по возможности держаться подальше от соцсетей. Тему событий в Украине будут поднимать даже юмористические паблики, а не только новостные. Это будет создавать тревожную обстановку.

- У многих появляется бессилие и апатия, когда происходят события, на которые ты никак не можешь повлиять. Что можно сделать с этим?

- Сложно дать ответ, который подойдет каждому. Во-первых, важно принять тот уровень бессилия, который есть. Важно понимать, что возможности как-то повлиять на ситуацию ограничены и нельзя вернуть все назад, сделать как было. Тем более что никогда больше не будет как раньше.

Посмотреть на то, что можно сделать на самом деле для себя, для близких, для своих убеждений прямо сейчас. Может быть, высказать убеждения каким-то образом, может быть, обсудить с близкими, может быть, подумать о себе, о своей гражданской позиции. И опять же важно помнить про ограниченность своих сил и возможностей, понимать, в какой реальности мы находимся и здраво оценивать свои силы.

В такой ситуации нужно следовать за тем, что для тебя важно. Чувствовать себя не бессильным, а способным заботиться о себе.