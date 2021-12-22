Константин Лисецкий: "Тревога заразительна не менее, чем вирус"

Профессор, заведующий кафедрой психологии развития Самарского университета Константин Лисецкий в интервью Волга Ньюс поделился наблюдением о том, как пандемия сказывается на психическом здоровье.

- Что можно сказать подводя итоги двух лет "под знаком ковида" — как сказывается пандемия на массовой психологии?

- Изменилось многое, но мы уже начинаем привыкать. Появился новый мир без запаха и вкуса. Жизнь всех и каждого "перекроилась" по некомфортным лекалам.

Общество и государство пока так и не объединились против общего врага по имени COVID-19. Раскол между богатым и бедными не стал меньше, а скорее обострился между теми, кто заработал, и теми, кто потерял источники дохода во время эпидемии.

Возникло противостояние между сторонниками мифологии и сторонниками науки. Сложилась непримиримая поляризация между приверженцами и противниками вакцинации. Разграничения пролегли в головах людей.

Общее раздражение стало нормой и способом общения, а лица людей стали более хмурыми и отстраненными.

Врачи и медсестры стали ангелами надежды, но их не хватает на всех, поэтому больные стали чаще разговаривать с ними на повышенных тонах…

- Можно ли сравнить пандемию с неким психологическим экспериментом и какие выводы можно будет сделать из него?

- Психологическим экспериментом над человечеством эпидемию назвать трудно, вирус враждебен и опасен для всех людей планеты. Однако смотреть на это как на эксперимент полезнее, чем как на апокалипсис.

Что касается предварительных выводов, — история схватки с "короной" не закончена, ожидания противоречивы и пессимистичны. Люди плохо готовы к изменениям, юмор превратился в злую иронию, "магическое сознание" пока преобладает над научным. Тем не менее мы верим, что голос разума тих, но не безнадежен.

- Как отразилась пандемия на психологическом благополучии разных групп населения?

- По международной статистике мужчины пострадали больше женщин — и психологически, и экономически. Мужчин всегда "прибивает" к земле чувство несостоятельности.

По возрастному критерию самыми уязвимыми оказались люди пожилого возраста, в том числе и от других болезней, на которые здравоохранение было вынуждено уменьшить ресурсы.

При этом вирусу безразлично богат человек или беден. Правда, медицинские учреждения у нас заметно различаются по уровню и качеству обслуживания.

- К чему приводит нагнетание тревоги, в частности, через СМИ?

- Тревога заразна не менее, чем вирус. Любое нагнетание тревоги влияет на эмоциональный и физический тонус человека, способствует выработке гормонов стресса, сгущению крови и возникновению фобий. Все это, соответственно, снижает сопротивляемость организма вирусам и бактериям.

Сгущение крови в тревожной ситуации, с одной стороны, эволюционное преимущество — тигр укусил, свертываемость крови (со страху) выросла, рана быстро "заклеила" сама себя. С другой, когда тигр, "нарисованный" в СМИ, физически не кусается, но у человека в тревоге и чувстве беспомощности пред опасным заболеванием всё равно кровь становится более "вязкой", это может способствовать образованию тромбов и снижению иммунитета.

Выделяют три реакции на тревогу: бей, беги, замри. Агрессия, страх, ступор. Поскольку враг (вирус) невидим и не слышим, агрессия ищет объекты "заместители". Часто находит других людей, которые с тобой хоть в чем-то не согласны.

Социолог Мария Макушева: "Пандемия понизила горизонт планирования" Генеральный директор московской исследовательской компании - Центра социального проектирования "Платформа" - Мария Макушева поделилась результатами исследований о влиянии пандемии на российское общество. Как изменилось отношение к здоровью, работе и властям, кто оказался в числе наиболее пострадавших и что стало с восприятием будущего?

СМИ нередко "подогревает" либо страх, либо агрессию "играя" в объективность. Предлагают, во время пожара, обсуждение качества воды. Даже ученые вирусологи разделились на два лагеря. Всем хочется выглядеть категорически компетентными даже в прыжке над пропастью.

- Возросший уровень агрессии в обществе, взаимных упреков, подозрений, преследований и обвинений, появление самых невероятных конспирологических теорий — где причина, где следствие: пандемия наложилась на неблагоприятные факторы или спровоцировала их?

- И наложилась, и спровоцировала. Скорее спровоцировала не сама пандемия, а противоречивость и полярность точек зрения на решение действительно смертельно опасной проблемы. Обсуждение нельзя построить на отрицании друг друга. Когда неизвестность страшит, то слухи определяют больше, чем истина. Любимое занятие спящего разума — порождение чудовищ.

Локдауны, ограничения, удаленка, постоянное нахождение человека дома — все это провоцировало негативные психологические эффекты.

Тревожные ожидания — страх заболеть в тяжелой форме, боязнь за близких, возможность потерять работу — набор, который ложится тяжелым грузом на психику человека.

- Насколько психологическое здоровье социума оказалось подорвано?

- По имеющимся данным большинства международных и отечественных исследований, более трети переболевших коронавирусом сталкиваются с негативными последствиями для психики. Диапазон расстройств очень широк: апатии, затяжные депрессии, панические атаки, проблемы с когнитивной сферой: памятью, вниманием, мышлением. Чем тяжелее проходила болезнь, тем серьезнее психологические последствия.

У заболевших резко усиливаются тревожные ожидания. Люди со страхом начинают следить за своим состоянием, симптомами, температурой, дыханием, страх усиливается. Наши исследования показали выраженные психологические последствия у людей, перенесших болезнь сильной и даже средней тяжести.

Некоторые исследователи говорят о росте депрессивных и даже суицидальных настроений среди вполне здоровых граждан в разных странах мира. Все больше данных появляется об участившихся случаях семейного насилия и разводов.

- С какими проблемами чаще всего стали обращаться к психологам?

- Поделюсь некоторыми показателями проявления постковидных симптомов, которые нам удалось собрать в процессе опросов на обычных психологических консультациях.

В сфере настроения до 70% отмечают тревогу, раздражительность, депрессию. Слезливость, апатию — 35%. В когнитивной сфере: ослабление памяти, внимания, мышления (до 50%), забывание слов и проблемы с обработкой письменной речи (25%).

Многие говорят о головокружении (60%), головных болях, особенно после умственной нагрузки (40%), дрожи и онемении конечностей (25%), панических атаках 20%, "ощущении тепла" в мозге (15%).

Опрошенные отмечают также затуманенность разума, изменения в восприятии запаха и вкуса, забывчивость и рассеянность, сложность с концентрацией внимания, перепады настроения.

Люди с высокой утомляемостью после болезни называют странный, если не сказать страшный, симптом "ощущение быстрого старения". При этом они ожидают, что прошлое вернется и всё опять будет по-старому.

Попытки психологической коррекции познавательной сферы людей, обратившихся за помощью к психологам, показали обнадеживающие результаты. Приведу конкретный эпизод из нашего опыта. Взрослый, образованный человек, больше полугода назад перенес в тяжелой форме ковид. У него начались проблемы с памятью. Врач деликатно намекнул его жене про прогрессирующую у него деменцию.

Михаил Шейфер: "Нас ждет рост психических расстройств" Главный врач Самарской психиатрической больницы Михаил Шейфер в интервью Волга Ньюс рассказал, как пандемия влияет на психическое здоровье, как понять, что пора обращаться к врачу, а также о доверии к психологам из Инстаграма.

Во время одной из наших с ним психокоррекционных сессий, мы, в качестве тренировки памяти, попросили его назвать известные ему виды птиц. С большим трудом он назвал: "Синичка, воробей, не помню…". Мы предложили ему слепить птицу из разноцветного пластилина. Он лепил молча и сосредоточенно, а, когда закончил, поднял её на уровень лица и стал рассматривать. Потом улыбнулся и вдруг спросил: "Мы что орнитологи? Я что, опять могу шутить? Это я говорю, без дрожи и запинок…?" И начал громко смеяться… Потом сказал: "У меня в голове вдруг стало светло, как будто я проснулся".

В процессе дальнейшей работы стало понятно, что у него из постковидного забытья "всплыл" сразу большой пласт прошлых знаний.

И это был не единственный случай в нашей практике.

Сейчас в Самарском университете мы работаем над программой индивидуальной и групповой психологической реабилитации людей, имеющих выраженные постковидные последствия.

- Какие наиболее опасные последствия для психики могут быть связаны с пандемией? И можно ли что-то исправить на данном этапе?

- Два глобальных последствия "короны" уже видны. Во-первых, масштабные исследования показали снижение показателей IQ у людей, переболевших коронавирусом. Глупеть никому не хочется, но это может произойти независимо от нас.

Во-вторых, депрессия начинает выходить на первый план среди других заболеваний, даже обгоняя пандемию.

Наш опыт показал, что, если делать массовые реабилитационные программы, люди смогут стать менее раздражительными и тревожными, а значит - более здоровыми.

- Как повлияла эпидемия на изменение социальных связей?

- Многие связи нарушились. Многие приобрели новые формы — дистантные (дружба и сотрудничество "оцифровались"). Однако слезы и задумчивость цифровыми не стали. "Цифра" помогла людям сохранить контакты. Но та же цифра мгновенно, в огромных масштабах, умножила и распространила безумные, даже бредовые теории и слухи…

- Есть ли здесь просчеты со стороны властей? Например, была ли уж такая необходимость настолько педалировать тему одного единственного заболевания, выносить чисто профессиональные вопросы на столь широкое обсуждение, людей профессионально далеких от медицины?

- Да, просчеты имеются. В условиях неопределенности это бывает нередко. В опасных ситуациях нужно говорить с людьми без цветистой пропаганды, а на языке науки и реальности. Статистка "скакала", врачи заболевали и умирали также, как обычные люди без медицинских знаний. Широкого обсуждения, на самом деле не было.

До тех пор, пока смертность не стала угрожающей, никто не воспринимал ситуацию серьезно. Вирус так и оставался невидимым, а соседи, к которым ночью приезжала скорая становились источниками опасности.

Надо было сразу просто и честно объяснять людям, что любая вакцина — это всё-таки маленькое заражение, с которым организм справляется, получая опыт, который он сможет использовать при реальном заражении.

- Принес ли какую-то пользу коронавирус психологии, как науке?

— Про пользу ковида говорить неприятно, но объективно важно. Да, польза для науки есть, хотя пока это не до конца осознано. Психология предназначена для того, чтобы защищать людей от хронической тревоги, тем самым повышая иммунитет, увеличивая возможности каждого человека и ограничивая его страхи.

Психология "узнала" о том, что она востребована в новом качестве, позже всех наук. Только после того, как появилось много людей, перенесших ковид, и у которых после болезни оказалось много психологических проблем. Ковид сделал профессию психолога более востребованной и ответственной.

- Можно ли вообще отыскать положительные моменты в том, что происходит?

- Трудно. Помогать людям стало опасно, сам заразишься. Сочувствие и сердечность лучше проявлять на расстоянии. Сплочение людей не очень приветствуется, объятия осуждаются. Эмоциями делиться можно, но на безопасном расстоянии. К родственникам, кому особенно плохо, в больничные палаты не пропускают.

Великий режиссер Станиславский на вопрос, как, по его мнению, людям легче проявить любовь, ответил: "Хотеть касаться друг друга". Увы, прикосновения перестали быть выражением любви, касаться можно только в перчатках.

Профессор Александр Билев: "Нужно любой ценой привить 90-95% населения" За два года пандемии и борьбы человечества с новой коронавирусной инфекцией получен парадоксальный результат. С одной стороны, грандиозный скачок науки: меньше чем за год ученые сделали, испытали и запустили в производство два новых вида вакцин, мРНК и аденовирусные. С другой - рост недоверия к официальным данным об инфекции. О том, на каких ошибках стоит учиться, когда, наконец, удастся достичь коллективного иммунитета и надо ли менять стратегию борьбы с коронавирусом, - в интервью проректора по клинической работе медицинского университета "Реавиз", доктора медицинских наук, профессора, врача-эпидемиолога Александра Билева.

- В чем главная причина провала кампании по добровольной вакцинации с точки зрения психологии?

- Нагромождение слухов, мифов, противоречий, особенно в начальный период. Категоричность и жесткость власти на фоне вчерашней беспечности вызывает резкий протест и негодование.

Пропагандисты с экрана позволяют себе оскорбительные выражения о тех, кто не согласен с их лозунгами. Народ, резко ограниченный в проявлениях естественной активности, "уходит" в мир частушек, стеба, сарказма и саморазрушительного протеста.

- Как повысить уровень доверия к кампании по вакцинации? И не поздно ли это делать, учитывая, что "на том берегу" остались наиболее "непокорные" слои общества?

- Это действительно уже очень трудно. В первую очередь власть должна это четко понять и принять. Манипуляции и репрессии только укрепляют адептов в исповедуемой ими позиции. Конфликты забрались в семьи и в дружеские отношения.

В экстремальных ситуациях люди легче доверяют правде (как говорится "лучше горькая правда, чем сладкая ложь) нежели спекулятивным рекламным уловкам.

Помогла бы регистрация "Спутника V" и других российских вакцин в международном реестре. Любая оценка уникальности все равно требует пророков извне. Это не решит всех проблем, но существенно продвинет решение и поможет спасти много тысяч жизней.

- Какой эффект наиболее вероятен после введения массовой QR-кодизации и сегрегации по этому признаку населения?

- Полицейскими методами можно добиться многого, но что потом? Там, где есть жесткое разделение людей по принадлежности к чему-нибудь, там всегда начинают "расти клыки" и "подкопы под крепости". Сжатая пружина всегда травмоопасна.

Хитрить, обманывать, мошенничать, покупать поддельные сертификаты — "обделенные" справедливостью люди начинают считать это нравственным поведением.

QR-код по принципу есть/нет очень грубая селекция, она раздражает. QR-код и вакцинация не должны быть тождественны.

- Если все будет продолжаться в том же русле, куда способен выплеснуться накопившийся негатив у людей?

- Это вечный вопрос: "Кто виноват? Что делать?". В психологии есть понятия, которые помогут ответить на этот вопрос. Выученная беспомощность и посттравматический синдром возникают и проявляются в ответ на непреодолимые обстоятельства.

Негатив накапливается в виде комплексов, и может выплескиваться либо на близких (не дай бог), либо на несогласных, что тоже не подходит для нормальной жизни. Либо требуется переоценка жизненно важных ценностей, либо раскол общества и противостояние различных группировок.

- Какую стратегию ученые посоветовали бы властям в плане баланса между физическим и психическим здоровьем людей? Не пора ли где-то сбавить обороты?

- Да, скорость глобальных цивилизационных и технологических изменений превосходит скорость протекания естественных процессов жизни человека. Человеку нужно все больше что-то успевать. Баланс нарушается извне. Это порождает состояние тревоги и усталости.

При этом музыку и стихи нельзя слушать ускоренно. Нельзя быстро рассматривать звездное небо или картины в музее, даже в виртуальном. Нельзя не думать о себе и о своих близких.

Где взять такую коробку передач, чтобы можно было выбирать скорость? При этом назад в пещеру никто не хочет. Значит остается одно — учиться, меняться, выбирать, осознавать и смеяться. Психология в помощь!

- Чем можно помочь самому себе, семье, близким, чтобы сохранить психику здоровой и пережить пандемию?

- Увы, на этот раз, нас ждет Новый год без объятий. Дед Мороз без хороводов. Многие мужчины без надежных финансовых перспектив. Многие женщины могут остаться без дорогой косметики или новой шубы, платья от "Армани" или "Гуччи". Дети — без улыбок на лицах родителей и без новых айфонов. Пожилые родители — с контрамарками на спектакль "Сидите дома".

Мир меняется на глазах. Ждать, что всё станет, как раньше, уже бесполезно. Как же меняться, сохраняя себя и не изменяя себе? Дары волхвов на 2022 год: осмысленность, самоуважение, самоирония! Никто не умрет и никто не останется без подарка!

Новогодний тост за здоровье перестал быть формальным и теперь звучит "За ваше и наше физическое и душевное здоровье"!