Профессор Александр Билёв: "Нужно любой ценой привить 90-95% населения"

За два года пандемии и борьбы человечества с новой коронавирусной инфекцией получен парадоксальный результат. С одной стороны, грандиозный скачок науки: меньше чем за год ученые сделали, испытали и запустили в производство два новых вида вакцин, мРНК и аденовирусные. С другой — рост недоверия к официальным данным об инфекции. О том, на каких ошибках стоит учиться, когда, наконец, удастся достичь коллективного иммунитета и надо ли менять стратегию борьбы с коронавирусом, — в интервью проректора по клинической работе Медицинского университета "Реавиз", доктора медицинских наук, профессора, врача-эпидемиолога Александра Билёва.

- Можно ли говорить об эпидемии/пандемии COVID-19 в научном смысле этих понятий?

- Пандемия есть, но ВОЗ объявила ее с большим запозданием. Пандемия — чисто административное понятие, четких критериев определения этого проявления эпидемического процесса нет. Все зависит от чиновников в ВОЗ: захотят — объявят, а не захотят — не объявят.

В РФ реально идет эпидемия: хотя "эпидемический порог" заболеваемости не определен (для его расчета необходимы многолетние наблюдения), уровень заболеваемости сопоставим с таковым во время эпидемий гриппа и других ОРЗ, а смертность существенно превышает регистрируемую во время эпидемий гриппа.

- Какие главные этапы можно выделить в процессе борьбы с распространением инфекции за прошедшие два года?

- Рассуждать на эту тему можно много, но реально с практической точки зрения таких этапов два: довакцинальный — эмпирический, когда современная медицина "тыкалась в пустоту", как слепой котенок, и вакцинальный — научно обоснованный.

- Где, на ваш взгляд, были допущены очевидные просчеты?

- Главный просчет — несоответствие объема и характера проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий реально складывающейся на территориях эпидемической ситуации, отсутствие прогноза. Но у нас есть чем гордиться — это отечественные достижения в сфере иммунопрофилактики инфекционных болезней.

Все несоответствия испытаний отечественных вакцин против COVID-19 международным протоколам (как причина отказа регистрации наших вакцин ВОЗ и ЕС) — "бред сивой кобылы в ясную лунную ночь".

Я много лет преподавал доказательную медицину, поэтому знаю, как формируются такие "протоколы". Есть международная эпидемиологическая практика, которая и в Южной Америке, и на других континентах показала, что "Спутник V" имеет высокую эпидемиологическую эффективность и долю побочных эффектов вакцинации (постпрививочных реакций и осложнений) более низкую, чем у зарегистрированных ВОЗ вакцин, производимых в странах НАТО.

- Какие прогнозы начала 2020 года оправдались, а какие события стали неожиданностью даже для ученых?

- Оправдался прогноз постепенного превращения COVID-19 в антропоноз. Эта инфекция становится нашей ежегодной бедой, такой же, как грипп. Любой здравомыслящий эпидемиолог сейчас с высокой долей иронии относится к заявлениям, что скоро COVID-19 исчезнет также бесследно, как ее предшественницы, вызванные SARS-CoV и MERS-CoV.

А неожиданностью стала высокая частота мутаций в популяции нового коронавируса, что не характерно для подавляющего большинства зоонозов.

Армен Бенян: Каждый месяц мы теряем 1 тыс. человек от коронавируса и связанных состояний От коронавируса и ассоциированных состояний в Самарской области ежемесячно умирает около 1 тыс. человек. Об этом заявил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на пресс-конференции 14 октября.

Ранее я был убежденным сторонником предположения, что новый коронавирус мигрировал с популяции животных на популяцию человека, полностью отвергал вероятность лабораторного происхождения этого паразита. Сейчас с учетом последних сведений об изменчивости SARS-CoV-2, которая явно прогрессирует, я поневоле все больше соглашаюсь с мнением ряда вирусологов и политиков об искусственном создании такого вируса.

- Оправдано ли такое гипервнимание к одному единственному заболеванию, да еще в течение такого длительного времени?

- Да, оправдано. Несмотря на несопоставимо большую смертность населения от ВИЧ-инфекции и туберкулеза, чем от COVID-19, последняя катастрофически более опасна своей склонностью к широкому эпидемическому распространению на территориях.

Второй аспект заключается в том, что от ВИЧ-инфекции и туберкулеза человек умирает постепенно, — можно еще много добрых дел сделать, составить завещание и т. д., — а вот от COVID-19 вы можете умереть в течение нескольких дней, никакие деньги и связи не помогут, все произойдет моментально.

- Обогатил ли COVID-19 клиническую практику?

- Да. Примеров можно привести массу, для этого одного интервью не хватит. Я хочу сказать о другом: COVID-19, надеюсь, поспособствует восстановлению отечественной санитарно-эпидемиологической службы, инфекционных стационаров и отделений. Надеюсь также, что изменится отношение со стороны государства в лучшую сторону и к службе скорой помощи, анестезиологам-реаниматологам. Наконец-то поняли, что они очень важны и их катастрофически не хватает!

- Как можно объяснить такие факты: вновь выявленных больных больше, но нам внушают, что ситуация улучшается?

- Это заблуждение. Больных за последнюю неделю ноября, да, становится меньше, но не во всех регионах нашей страны.

- При увеличении числа вакцинированных идет рост заболеваемости? Какой вклад внес COVID-19 в "избыточную" смертность россиян?

- Вакцинация, когда доля вакцинированных ниже 90-95%, никакой роли в стабилизации уровня заболеваемости не играет. Поэтому 40-45 млн вакцинированных в РФ — это, образно говоря, ничто.

Вот возьмите, как пример, ОАЭ. Там Халиф ибн Зайд аль-Нахайян организовал вакцинацию более 95% собственного населения и трудовых мигрантов. И вот вам результат: в день 90-100 заболевших на 23 млн человек, а у нас — 40 тысяч на 145 миллионов. Когда у нас в стране прекратят "играть в демократию" с антиваксерами, мы тоже справимся с эпидемией и спасем сотни тысяч, если не миллионы сограждан.

Избыточная смертность, обусловленная COVID-19, — налицо, да вы и сами это знаете по своим родственникам, сослуживцам и друзьям. Как это скрыть? Очень просто. Я на учебных занятиях по инфекционным болезням учу студентов ставить диагноз заболевания. Одним из структурных элементов диагноза являются осложнения. Так вот при COVID-19 осложнения, приведшие к летальному исходу (инфаркт, инсульт, пневмония), вдруг, как по взмаху волшебной палочки, превращаются в диагноз основного заболевания, а COVID-19 куда-то исчезает. Эта порочная практика не зависит от конкретных лечащих врачей.

Личный опыт: как протекает ковид после прививки Прививка не может гарантировать полную защиту от ковида, но тем не менее течение болезни после вакцинации проходит по более легкому сценарию. Свою историю о вакцинации и о том, как после этого протекала болезнь, "Волга Ньюс" рассказал читатель: ему 61 год, у него хронические проблемы с эндокринной системой, и шунтирование сердца, которое состоялось полтора года назад.

Вся непоследовательность и непродуманность ограничительных действий — наша общая беда. Ни к чему хорошему это не привело. Надо либо вообще обойтись без ограничений, либо учесть опыт других стран, где эти ограничения сработали. А полумеры, наблюдаемые у нас в стране, никогда не давали требуемого результата в плане снижения заболеваемости. Это только обозлило людей, да и материальный ущерб им нанесло. Пострадало лечение других заболеваний.

Ранее в интервью СМИ я уже высказывался, что у нас мобильная система областного здравоохранения, и со всеми вызовами мы справимся. Но время показало, что это не так. Сейчас многие хирурги, отработав на своем основном месте работы врачами-инфекционистами в "красной зоне", идут оперировать в другие клиники, — чтобы не потерять профессиональные навыки. Но простые граждане, в своем большинстве, не могут в них лечиться, у них есть деньги только на еду и оплату "коммуналки".

- Министр здравоохранения региона Армен Бенян признал, что население не поддержало кампанию по массовой вакцинации от COVID-19. На ваш взгляд, в чем были главные просчеты организаторов и можно ли исправить ситуацию?

- Наш региональный минздрав сделал все от него зависящее в плане организации вакцинации населения. Но он не полномочен принуждать людей. А без этого не обойтись, — у нас ведь есть опыт советского времени, а теперь уже и ряда стран Евросоюза.

Сама по себе инфекция пойдет на спад, только когда все переболеют. На это уйдут месяцы или годы, многие умрут. А потом появится новый мутант с измененным антигенным составом, против которого нужны новые вакцины, и все начнется сначала. И так до бесконечности.

Вывод один: нужно привить любой ценой 90-95% населения, до этого прекратить все перемещения как внутри страны, так и в зарубежье. Непривитые и лица с медицинскими противопоказаниями к вакцинации должны сидеть дома, за нарушения изоляции должны быть реально ощутимые штрафы, имеющие останавливающий эффект.

Здравомыслящие люди, большинство, не должны расплачиваться своей жизнью и здоровьем за, мягко говоря, невежественные убеждения меньшинства антиваксеров и подлость тех, кто на них наживается. Дело дошло уже до продажи в интернете устройств для извлечения чипов, якобы содержащихся в вакцинах. Где психиатры?!

- Со стороны общества наблюдаются негативные настроения по поводу дальнейшего ужесточения ограничений, введения QR-кодов и т. п. Что по этому поводу думают ученые-эпидемиологи? Можно таким способами остановить распространение заболевания?

- Вопрос актуален. Опять полумеры! Они ничего не дадут. Вот в прошедшие выходные был с женой в некоторых магазинах. QR-коды проверили только в "Ашане", "Победе" и "Леруа". Ни в "Пятерочке", ни в "Перекрестке", не говоря уже о небольших магазинах, ни на железнодорожном вокзале никому ничего не нужно.

- Если заглянуть на несколько лет вперед — как вы спрогнозируете развитие ситуации с COVID-19, исходя из нынешней оценки ситуации? Как ученые определяют момент завершения эпидемии — что должно произойти?

Антон Еремеев, Росздравнадзор: "Жалоб по лечению коронавируса стало гораздо меньше" Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Самарской области Антон Еремеев в интервью Волга Ньюс рассказал, как организована работа ведомства в период пандемии, есть ли в регионе теневой рынок медикаментов и расходных материалов, на что жалуются пациенты и какие наиболее распространенные нарушения выявляются в медицинских учреждениях.

- Человечество победило натуральную оспу, превратило полиомиелит, корь, столбняк и другие страшные болезни в инфекции, управляемые с помощью средств иммунопрофилактики, то есть профилактических прививок. Не надо снова изобретать колесо! Все отработано десятилетиями, проверено мировым и отечественным опытом. В 2021 году этот опыт был успешно применен в ряде стран для борьбы с COVID-19. Примеры с КНР и ОАЭ я уже приводил.

Альтернативы вакцинации в настоящее время нет! Но все страны должны в борьбе с COVID-19 объединиться, порознь ничего не получится, если не собираемся жить в полной изоляции друг от друга.

- Могут ли QR-коды стать инструментом борьбы с другими инфекционными заболеваниями?

- Да, могут. Этот новый способ ограничений следует взять на вооружение в борьбе с новыми грядущими эпидемиями, но только пользоваться им обдуманно и в полном объеме.

- Оправдано ли столь активное и демонстративное разделение общества на "чистых и нечистых" — вакцинированных от НКИ и не прошедших вакцинацию, с точки зрения врача-эпидемиолога?

- Как гражданин РФ считаю, что убеждения или опасения одних людей (меньшинства) не должны убивать или калечить, — в прямом смысле этого слова! — других людей (большинство).

А как врач-эпидемиолог совершенно ответственно заявляю, что именно непривитые являются наиболее опасными источниками инфекции, именно за счет непривитой части популяции поддерживается активность эпидемического процесса.

В связи с этим для защиты здоровья привитых и членов их семей (несовершеннолетних, пожилых лиц и больных людей, имеющих противопоказания к вакцинации) государство просто обязано принимать ограничительные меры в отношении антиваксеров. Других способов защиты своих граждан со стороны государства я не знаю, может, юристы что-нибудь придумают более действенное.

- Что делать просто здоровым людям с хорошим природным иммунитетом, которые за эти два года так и не заболели COVID-19, и не относятся к группам риска в плане вакцинопрофилактики — ведь получается, что именно они сейчас наиболее сегрегированны?

- Так называемого природного иммунитета не существует. Некомпетентные измышления, распространяемые в интернете об иммунитете, ничего общего с научным понятием об иммунитете не имеют.

Поясню. К нему можно отнести только врожденный иммунитет у детей в возрасте до года, им, образно говоря, антитела передала мама. Иммунитет — это специфическая реакция организма, направленная на борьбу с конкретным возбудителем инфекционного заболевания, а не вообще со всеми возбудителями инфекционных болезней. Поэтому иммунитет и называется специфической реакцией организма. Иммунитет бывает естественный, после перенесенного заболевания и искусственный, после введения в организм человека средств иммунопрофилактики — вакцин, анатоксинов и др.

Поэтому наличие хорошего здоровья не является защитой от COVID-19. При попадании в организм человека инфицирующей дозы возбудителя болезнь разовьется. Так называемое хорошее здоровье играет роль только в том, в какой форме будет протекать болезнь: в легкой — без госпитализации, либо в тяжелой, когда заболевший окажется в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Насчет же отсутствия принадлежности "лиц с хорошим здоровьем" к группам риска скажу следующее. Первое. Есть группы риска заражения возбудителем заболевания. "Лица с хорошим здоровьем" как раз к ним и относятся, так как они зачастую не используют средства защиты органов дыхания, не реагируют на призывы властей избегать массовых мероприятий, мест с большой скученностью людей. Они часто самонадеянны.

Второе. Есть группы риска заболевания. "Лица с хорошим здоровьем" тоже к ним относятся. Ведь чем чаще человек заражается, тем больше вероятность заболеть. Правда, я ранее говорил, что у таких людей заболевание редко протекает в тяжелой форме.

Третье. Есть группы риска неблагополучного исхода заболевания. Вот к этой группе риска "лица с хорошим здоровьем" не относятся.

…Вот именно такие люди с хорошим здоровьем и болеющие в легкой форме поддерживают эпидемический процесс, заражая других людей, так как их медики не выявляют и не изолируют. За их счет и формируется резервуар инфекции на конкретной территории, поэтому и эпидемия растягивается на месяцы и годы! Именно им и показана вакцинация, так как у таких людей иммунитет будет стойким, с большим титром антител. Именно у таких людей не разовьются нежелательные постпрививочные реакции и осложнения.