Доцент СамГМУ рассказала, как восстановиться после перенесенного COVID-19

Доцент кафедры госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии СамГМУ Лариса Рогозина рассказала, как восстановиться после перенесенного COVID-19.

В России создан регистр "АКТИВ" "Анализ динамики коморбидных заболеваний у пациентов, перенесших инфицирование SARS-CoV-2", в котором проанализировано состояние людей, перенесших COVID-19 в стационаре, через три и шесть месяцев с начала болезни. Оказалось, что в эти сроки у людей возникали различные заболевания и состояния. Самые частые жалобы - повышенное давление, одышка, усталость, тревожное состояние, отсутствие обоняния.

Однако даже при легком течении болезни симптоматика может проявиться только к 79 дню. Поэтому людям, перенесшим ковид в легкой форме, тоже необходима реабилитация, говорит Лариса Рогозина.

"Нужно обратить внимание на сердцебиение, - отмечает врач. - Норма - от 60 до 80 ударов в минуту. Также необходимо измерить дыхание - в норме в минуту человек должен делать 16-18 вдохов".

Лариса Рогозина подчеркнула, что реабилитация должна быть комплексной. Во-первых, важно нормализовать дыхание. Для этого нужно делать специальные упражнения: вдохнуть с закрытым ртом и выдохнуть так, чтобы выдох длился в два раза дольше вдоха. Упражнение нужно выполнять две-четыре недели подряд три раза в день по пять минут, каждый день увеличивая время на две минуты. От такой дыхательной гимнастики выравнивается давление в легких и нормализуется дыхание.

Также необходимо помнить о режиме сна и физической активности, но начинать нужно с легких нагрузок, например, с прогулок. При этом рекомендуется соблюдать так называемую "Диету №15", которая поможет организму восстановить силы.

"Нужно есть больше белка, ведь белок - это энергия, - говорит Лариса Рогозина. - Подойдут нежирное мясо, птица, жирные сорта рыб. В сутки нужно есть не менее 90 г белка, половина из которого - животного происхождения, а также 100 г жиров, 400 г медленных углеводов, например, в виде каши (кроме пшенной и манной). И не забывать соблюдать питьевой режим - пить не менее 1,5 л воды в день, а если нет противопоказаний, то не менее 2 л".

Во время реабилитации рекомендуется также принимать витамины С, D3, витамины группы В, цинк, Омега-3.

"Но стоит помнить, что все должно происходить в комплексе с психологической и физической реабилитацией", - подчеркивает Лариса Рогозина.