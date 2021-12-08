Михаил Шейфер: "Нас ждет рост психических расстройств"

Главный врач Самарской психиатрической больницы Михаил Шейфер в интервью Волга Ньюс рассказал, как пандемия влияет на психическое здоровье, как понять, что пора обращаться к врачу, а также о том, стоит ли доверять психологам из Инстаграма.

- В чем разница между психологом, психиатром и психотерапевтом?

- Психотерапевт - это врач, который в большей степени пользуется психотерапевтическими методами, не прибегая к медикаментам, хотя может назначить препараты. Разница условная. Психиатр также диагностирует психическое расстройство, но использует, как правило, медикаментозную терапию. Но при этом психиатр пользуется психотерапевтическими методами, так что он в какой-то степени тоже психотерапевт.

Психолог - это специалист, закончивший обучение на психологическом факультете университета. В зависимости от дальнейшей специализации он может заниматься различными направлениями в психологии — социальной, педагогической, юридической.

Есть еще медицинские психологи — это специалисты, получившие свое образование в медицинских университетах. Они занимаются психодиагностикой психических расстройств, психологической коррекцией, оценкой динамики болезни, а также психологическим консультированием.

- Какая сейчас ситуация с психическими расстройствами?

- Есть статистика, согласно которой 1-2% населения страдает шизофренией, это тот генетический груз, который носит человечество. Больными шизофренией не становятся, а рождаются. Если и у отца, и у матери шизофрения, то риск развития болезни очень велик. Иногда болезнь может проявиться через поколения.

Одной из самых распространенных форм психических расстройств является депрессия и при этом она в ряде случаев не получает должной оценки и диагностики. Чаще из-за нее страдают женщины. Они обычно более чувствительные, более ранимые, и их реакция на психотравмирующую ситуацию нередко бывает депрессивной.

Как ни странно, росту распространения расстройств способствует эффективность современной медицины. Например, сейчас дети с массой 500 грамм часто выживают, но не всегда у них формируется развитая нервная система. Это тоже риск в плане возникновения психических расстройств.

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По прогнозам ВОЗ нас ждет рост психических расстройств. Этот прогноз основан на том, что жизнь становится более напряженной, возрастает уровень стресса, плюс пандемия, которая сама по себе является стрессовым компонентом для общества. Все это может провоцировать развитие психических расстройств.

- Как пандемия повлияла на психологическое состояние людей?

- Люди стали чаще обращаться к психиатрам за консультацией. С 2017 по 2020 мы отмечали увеличение лично обратившихся за консультативной помощью. Если в 2017 это было 8,8 тыс. человек, то в 2020 это число выросло до 10,8 тысячи. Количество пациентов консультативной группы также возросло от 38,3 тыс. в 2017 году, до 40,5 тыс. в 2020.

В состоянии стресса проявляются те или иные нарушения. Умирают знакомые, умирают родственники, существует риск собственной смерти, масса ограничений. Жизнь поменялась. К изменениям человек адаптируется не сразу. Особенно это относится к людям, у которых есть, как мы говорим, точка наименьшего сопротивления.

Например, у человека есть заболевание суставов, а после переохлаждения у него возникло воспаление. Так и общие тревожность и напряженность во время пандемии у людей с повышенной тревожностью могут вызвать тревожно-депрессивные расстройства.

С другой стороны, сам вирус нарушает функции сосудов, могут образоваться тромбы в сосудах мозга, на этом фоне могут возникать психические расстройства. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что у больных находящихся на кислородной поддержке возникает ощущение нехватки воздуха и они срывают с себя маску. Это значит, что они перестают оценивать необходимость лечения, тревога заставляет их действовать иррационально. Мы буквально силой удерживаем эту маску.

Состояние нестабильности в период пандемии, когда сегодня так, завтра эдак, послезавтра по-другому, влияет на психику, такая неопределенность является стрессогенным фактором и может вызвать психические нарушения в виде тревожности, депрессии, паники. Людям нужно приспособиться к этой ситуации, понять, что она обязательно закончится, человечество найдет выход.

- Сейчас тема психологии очень популярна, появилось много различных "профильных" блогов, сетевых "экспертов". Как вы к этому относитесь?

- Многие люди, которые ведут блоги в Инстаграме и других социальных сетях, просто морочат людям голову. Все стали тренерами, психологами, чему-то учат, но я очень сомневаюсь в их профессионализме.

У нашей больницы есть Инстаграм, там люди задают вопросы, у многих есть потребность в консультации. Я с большим скепсисом отношусь к тому, что консультации возможно проводить онлайн. Наверное, это можно делать, но важно, чтобы с одной стороны был профессиональный человек, а с другой - разумный, способный последовательно изложить свои жалобы, развитие симптомов болезни.

Когда человек приходит, мы расспрашиваем его обо всем: о родителях, о детстве, перенесенных заболеваниях, используем дополнительные методы исследования. Это большой диагностический процесс. А что можно сделать онлайн? Поэтому я очень сдержано к этому отношусь.

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- Некоторые психологи говорят, что полностью психически здоровых людей не существует.

- Это ерунда. Психически больные люди обращаются к доктору. Далеко не все, конечно, но многие. Это утверждение я бы назвал идеей величия психологов. Очень удобно считать, что все больны, это же значит, что всех нужно лечить — обращений будет больше, денег больше.

У людей есть психологические проблемы, но это не проблемы психического нездоровья. Иногда человек испытывает психологические трудности при принятии решений, в этом ему может помочь выработать решение психолог, на основе совместного обсуждения приоритетов. Мы сталкиваемся с влюбленностью, разочарованием, отчаянием, но это не психические расстройства.

Правильнее будет сказать, что мы разные. Но это совсем не значит, что все душевнобольные. В нашем генетическом коде кого только нет, каких только народностей и стран. И мы просто не можем быть одинаковыми. Думать, что все мы больны — провокативная идея, с помощью которой психологи предлагают свои методы "излечения" человечества.

- Сколько жителей области сейчас стоят на учете?

- Под наблюдением психиатрической службы находились в 2020 году 59 тыс. человек или 1,85% жителей области. Это две группы пациентов: первая часть — те, кто должен наблюдаться регулярно в диспансере, она составляет небольшой процент, а другая — те, кто приходит на консультацию, когда это нужно, их большинство.

Количество зарегистрированных случаев депрессии несколько выросло, потому что улучшилась диагностика депрессивных расстройств и терапевтические возможности тоже стали лучше. Но к сожалению, многие люди, испытывающие проблемы, не обращаются к врачу. Поэтому мы можем говорить только о формальных показателях, которые не отражают реальной картины.

Поход к врачу, особенно психиатру, — достаточно стигматизирующая вещь в представлении многих людей. И многие просто не решаются прийти. Я знаю тех, кто не хочет, боится идти, несмотря на то, что у них очень тягостное расстройство, требующее медикаментозного лечения.

- Как понять, что пора обращаться к врачу?

- Когда меняются отношения с окружающими, работоспособность, появляются нарушения сна, пониженное настроение на протяжении двух недель минимум. Если сегодня вам взгрустнулось, а завтра вроде ничего, то это не означает, что у вас депрессия. Есть шкала Бека, шкала Гамильтона, они позволяют определить выраженность депрессии.

Но сразу хочу предостеречь, что определять самому свое состояние — дело неблагодарное. Для работы с этими шкалами проводятся специальные тренинги, человек должен быть специально обучен. Наши сотрудники регулярно проходят переподготовку. Эти шкалы не являются диагностическими. Они позволяют определить степень выраженности расстройства. Не нужно думать, что вы пройдете тест и определите свое расстройство. Этим должны заниматься специально подготовленные люди.

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- Как долго человек может находиться в стационаре?

- Все зависит от того, какого результата мы достигли. Если мы видим, что человек находится в состоянии стойкой ремиссии, то ему нужно наблюдаться время от времени. Но если есть признаки, которые свидетельствуют о неполном улучшении: отсутствие критики к болезни, непонимание болезненных проявлений, некритичность к себе самому, то такие люди, как правило, требуют постоянного наблюдения. А некоторых мы просто не можем выписать из стационара, потому что им некуда идти, да и самостоятельно они жить не смогут.

Есть те, кто находится на принудительном лечении и длительность лечения определяется судом, на основании комиссионного заключения комиссии врачей. Одновременно в нашем стационаре находится у нас находится от 1000 до 1200 человек. В среднем пациент находится в стационаре 60 дней. Есть те, кто живет здесь годами. Некоторых выписываем через день, два.

Частота повторных обращений составляет до 20%. Это те люди, у которых обострение произошло в течение года после выписки. Некоторые обострения можно лечить амбулаторно. У нас есть система дневных стационаров в них лечатся те пациенты, которые понимают, что у них есть болезнь, понимают необходимость лечения.

Есть пациенты старшего возраста, у которых память стала хуже, они хорошо помнят прошлое, но плохо ориентируются в делах текущих. Мы организовали кабинеты памяти, где выявляются степень выраженности нарушения, его причины. После диагностики пациент включается в программу, длительностью шесть недель, во время которой осуществляется медикаментозное лечение, проводятся психологические тренинги и лечебная физкультура.

Разве можно назвать этих людей душевнобольными? Это люди, которые с удовольствием к нам приходят, с пониманием относятся к своему состоянию и демонстрируют отличные результаты после окончания курса лечения.

- По некоторым оценкам, Россия — одна из худших стран по распространенности психических заболеваний. Вы согласны с этим?

- Это не так. Если посмотреть на статистику ВОЗ, вы увидите, что Россия мало отличается от других стран. Напротив, мне кажется, за счет более широкой диагностики и большей заинтересованности населения приходить к врачу психиатру, в других странах фиксируют больше случаев.

Стоит отметить, что в России одна из лучших форм учета и наблюдения. Мы в этом плане более систематизированы, а на Западе же очень развита система частных врачей, обращения к которым не всегда учитываются в статистике.