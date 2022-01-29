Цифровой детокс и ограничения на поисковики: психолог о борьбе с зависимостью от Интернета

Каждый год в последнее воскресенье января во всем мире отмечается День без интернета. Праздник был создан по инициативе Британского института социальных исследований. В этот день активисты проводят лекции и акции, чтобы напомнить людям о том, что за пределами Всемирной паутины тоже существует много интересного. Психолог Валерия Резникова рассказала Волга Ньюс, почему Интернет так легко нас затягивает и как распространение Сети повлияло на наше мышление.

- Почему нам так нравится проводить время в Интернете?

- Сегодня есть много исследований на эту тему. Выделяют несколько главных причин.

Первая - анонимность. Возможность анонимно высказать любое мнение, под любым ником, с любой фотографией. Человеку не нужно задумываться об ответственности за написанное, о том, как он выглядит, какое впечатление производит. Это создает психологическое ощущение безопасности.

Бывает, что из-за внутренних страхов человеку трудно высказывать свои мысли вживую, а в киберпространстве проще это сделать. Если кто-то испытывает трудности в реальном контакте, то ему на помощь приходит Интернет, с его помощью человек получает необходимое общение. Вторая причина - доступность: сегодня более чем 50% населения всего мира имеет доступ в Интернет. Также притягательность в том, что мы можем общаться с любыми людьми в любой момент времени, несмотря на расстояние, и можем расширять контакты практически до бесконечности. Причем эти контакты легко устанавливать.

Интернет, помимо прочего, дает множество возможностей: зарабатывать из дома, покупать товары и услуги по всему миру, возможность быть в курсе всех новостей.

- Существует ли интернет-зависимость?

- Это спорный вопрос. Многие психологи вообще не употребляют "интернет-зависимость" как термин. Зависимость - медико-психологический термин, который подразумевает ряд проверяемых признаков. Диагноза "интернет-зависимость" не существует, это состояние можно назвать некой компульсивной деятельностью, неким феноменом, существующим сегодня в обществе.

В отличие от обычного пользователя, у интернет-зависимого присутствует постоянное навязчивое желание войти в Интернет, бесцельно блуждать в нем, даже не осознавая этого. Исследования темы зависимости от Интернета сейчас активно проводятся. Согласно некоторым, интернет-зависимость, как правило, не бывает отдельным синдромом. Она проявляется у людей, которые уже страдают от другой зависимости.

- Есть ли польза от "цифрового детокса"?

- Несомненно, есть. Цифровой детокс - период, когда человек из-за усталости от непрерывного потока информации перестает использовать гаджеты. Это своеобразная передышка, когда можно отдохнуть, потратить время на живое общение, на творчество, прогулки. Главный ее плюс в том, что вы можете полностью погрузиться в дело, которым занимаетесь, не отвлекаясь на гаджеты. Детокс позволяет получать удовольствие от любой деятельности здесь и сейчас, понять, что мир намного шире и интереснее. Появляется больше свободного времени.

Еще один из главных плюсов - перерывы в использовании гаджета делают человека более спокойным. Постоянно вибрирующий телефон создает беспокойство, погружает человека в тревожное состояние. Умение отключаться от Сети, от звонков, закончив работу, способно сохранить психологическое здоровье человека. Важно делать это регулярно, как ходить в спортзал. В идеале даже в течение дня нужно делать перерывы. Если ваша работа связана с Интернетом, то необходимо выстраивать границы: заканчивая работу, отключаться от Сети. И следить за режимом каждый день, ограничивая количество часов, проводимых в киберпространстве, тогда это принесет реальную пользу.

- Исследования говорят, что возможность найти любую информацию в Интернете негативно влияет на память. Как этого избежать?

- Интернет уже сильно изменил память человека и очень сильно меняет развитие мозга детей - они не знают мира без Сети. Каждодневное использование Интернета влияет на процессы запоминания, хранения, обработки информации. Главной задачей мозга современного человека является ежесекундная обработка потока информации, который нужно фильтровать, чтобы не перегружать память. Доходит до того, что мы вообще перестаем самостоятельно вспоминать что-то, делать усилие для запоминания информации, ведь всегда под рукой есть Интернет, где мы можем посмотреть ответ на простейшие вопросы. Мы становимся не уверены в собственной памяти, перестаем пользоваться ею как инструментом мышления.

Есть и другая сторона - это может создавать когнитивную разгрузку, позволять нам не запоминать все обо всем. Наша память меняется под формат экономии, благодаря этому мы можем эффективнее усваивать новое. Информацию, которая не пригодится, можно не запоминать, так как всегда есть возможность посмотреть ее в Интернете, а необходимые знания будут усваиваться лучше. Тут, как и с любым устройством: если грамотно пользоваться, то оно принесет пользу.

- То есть не нужно учиться запоминать все, нужно учиться грамотно гуглить информацию?

- Детям лучше ограничивать Интернет в момент получения знаний, потому что иначе знания не переходят в долговременную память, а остаются в оперативной, т.е. быстро забываются. У взрослых людей мыслительные процессы уже четко сформированы. Весь необходимый материал уже существует в голове. Поэтому Интернет можно рассматривать, скорее, как вспомогательный инструмент. В момент взросления человек должен учиться запоминать и фильтровать информацию естественным образом. Но когда эти процессы в голове уже сформированы - почему бы не использовать то, что удобно?

- Много говорят о клиповом мышлении, которое формируется Интернетом. Что это такое? И правда ли стоит переживать?

- Клиповое мышление - восприятие мира через короткие и яркие образы. Для мозга, особенно для развивающегося, как у детей и подростков, это в большей степени вредно, потому что клиповое мышление отучает человека вдумчиво воспринимать и структурировать информацию, не позволяет осмыслить тему, ведь внимание тут же перескакивает на другую. Информация должна быть яркой, быстро запоминающейся, но... С одной стороны, это плюс, потому что наш мозг таким образом может быстрее и лучше запоминать информацию. С другой, когда человек получает информацию только в таком виде, мозг перестает воспринимать ее в любом другом, и это распространяется на восприятие жизни в целом. Детям это грозит гиперактивностью, повышенной утомляемостью, неспособностью концентрироваться на одном деле, низкой успеваемостью, повышенной внушаемостью. Возможно даже отсутствие эмпатии, потому что клиповое мышление сиюминутно, а в таком случае невозможно долго и искренне сопереживать кому-то. Вы узнали об одном событии, через пять минут - о другом, а первое уже забыли...

Мозг из-за этого хуже развивается в целом. Чтобы бороться с формированием клипового мышления, нужно приучать себя читать художественную литературу, вдумываться, анализировать, делать паузы, не торопить себя, заниматься творчеством. Устраивать "цифровой детокс", чтобы мозг имел возможность развиваться в нормальном ключе.

- Говорят, что у современных детей из-за частого общения в Интернете могут возникнуть проблемы с социализацией. Общение в Интернете отличается от живого общения?

- Конечно, социальные сети сильно влияют на социализацию. Сейчас это неотъемлемая часть среды, в которой ребенок растет, получает определенные навыки. Сегодня лайк для многих детей означает не просто иконку в Интернете, а целое эмоциональное поле: вписываешься ты в этот мир или не вписываешься. В этом есть очевидные минусы, мы перестаем ориентироваться на себя, на собственные потребности, а смотрим на то, что думают и говорят другие.

Нужно стремиться грамотно использовать эту среду, формировать новое социальное пространство, безопасное для ребенка и для его развития, развивать в детях осознанность в использовании социальных сетей.

- Для нашего мозга переписка и живой разговор - разные процессы?

- Для полного, эмоционально заряженного общения нужно общаться именно вживую. Переписка - скорее, функциональное общение, где мы можем изложить только очень узкие факты. Она лишена эмоциональности, несмотря на то что придумано множество смайликов, обозначающих эмоции. Человеку необходим человек. Живое общение всегда теплее, оно делает качество передаваемой информации более понятным. Существует вербальное и невербальное общение. Вербальное - речь, а невербальное - мимимка, жесты. Если мы одно от другого отрываем, то информация будет неполноценной, человек не сможет полностью понять говорящего, потеряется более 30% информации. Даже общение по видеосвязи не способно заменить живое.

Все это прекрасно как вспомогательный инструмент, необходимый человеку в тот момент, когда другое общение невозможно. Но полноценным развитие личности может быть только в условиях живого контакта.

- Именно потребность в одобрении заставляет людей делиться своей жизнью в социальных сетях?

- В 1950-60-е годы ставили много экспериментов, дающих понимание, что происходит с человеком в условиях изоляции. Результаты показывали, что через какое-то время человек, не имея социальной среды, начинал сходить с ума. Без социума мы не можем нормально развиваться. Желание быть принятым, быть любимым - одна из базовых потребностей человека. В этом и причина, почему так важно постоянно чем-то делиться в социальных сетях. Другая причина - желание самоутвердиться. Если самооценка у человека занижена - она будет определяться не внутренним состоянием, а внешними факторами, вниманием со стороны. Будет формироваться зависимость от мнения окружающих, а значит, развиваться потребность быть идеальным. Желание постоянно делиться чем-то в социальных сетях продиктовано потребностью не чувствовать себя одиноким. Опасность этого состоит в том, что человек начинает вести параллельную жизнь, где он любим, потому что идеален. За этим теряется его настоящая жизнь, теряется личность.