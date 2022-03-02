Историк Михаил Астахов: "Украинский конфликт - война цивилизаций"

Президент Самарского центра аналитической истории, кандидат исторических наук Михаил Астахов поделился мнением о происходящем на Украине и значении этих событий для будущего России и всего мира.

- В чем суть процессов, которые сейчас происходят вокруг Украины?

- Суть происходящего в том, что на территории Украины идет война за раздел сфер влияния между двумя цивилизациями, которые после распада СССР не определили границы. Последние 30 лет Западная цивилизация продолжала движение на восток и, наконец, поставила под угрозу жизненные интересы России – Российской цивилизации. Война стала неизбежной и она вспыхнула. К сожалению, только таким образом в истории определяются границы между крупными государствами и цивилизациями.

Дело в том, что любое общество, любое государство пытается расширить свою территорию и расширяет ее до тех пор, пока не встречает географические ограничения, либо интересы другого государства, другого народа. И граница между ними определяется исходя из соотношения сил.

В данном случае, с начала XVI века Западноевропейская цивилизация двигалась на запад и там возникали ее анклавы — США, Канада и другие страны. В середине XVIII века начинается ее продвижение на восток — "Drang nach Osten", и здесь она сталкивается с интересами Российской цивилизации.

Еще в 2005 году мною была высказана мысль о неизбежности российско-украинского конфликта. Причем уже тогда просматривалась неизбежность двух войн — российско-грузинской и российско-украинской.

Мы видим, что Запад, осознавая все риски, не идет на прямое военное столкновение с Россией, но при этом он не отказывается от своих устремлений на восток. Сейчас он толкает на Россию нацистскую Украину, как в 1941 году фашистскую Германию. Собственно говоря, Западной цивилизации Украина нужна только как средство борьбы против России для ее уничтожения или катастрофического ослабления.

- То есть война была неизбежна?

- Войны совершенно объективно возникают между государствами, а сегодня и цивилизациями из-за борьбы за территорию, власть и собственность. Гитлер не скрывал, что он реализует политику "территория без людей". Предполагалось освободить территорию СССР до Урала путем физического устранения не только еврейского, но и славянского народа, любого неарийского населения, всех "недочеловеков".

Мы видим, что либерализм на пике борьбы против своих противников всегда порождает фашизм и выдвигает его в качестве острия. Как это было в Германии в 30-40 годы ХХ века, так это происходит на Украине сегодня, в начале ХХI века. Поэтому не случайно западно-украинские нацисты получают такую поддержку со стороны Запада и становятся господствующей идеологической и политической силой на Украине с 2014.

- Почему речь идет именно о столкновении цивилизаций?

- На рубеже XX и XXI веков завершился переходный период, протекавший во второй половине ХХ в., и субъектами мировой истории окончательно становятся не национальные государства, а цивилизации.

Если до этого цивилизация была явлением культурно-историческим, то теперь цивилизация — это явление прежде всего политическое — это великое государство, объединяющее страны и народы с единой культурно-исторической традицией, опирающейся на общую религию. В Западноевропейской цивилизации религиозной основой является католичество в различных его разновидностях, а в Российской цивилизации — православие.

Этническое ядро Российской цивилизации образует русский народ — 85% численности ее населения. Русские обладают большой исторической спецификой, поскольку они возникают в результате этнического синтеза восточных славян, финно-угорских и тюркских народов. В силу этого, Российская цивилизация не конфликтует по национальному характеру своего русского ядра с представителями окружающих народов, рассматривает их не как предмет эксплуатации, а как братьев или близких по духу исторических соседей.

- В чем проявляется столкновение цивилизаций?

- Переход к новому периоду мировой истории стал завершаться с 1990-х годов, когда Европейский союз стал федерацией государств. 30 лет шла борьба между Великобританией и Германией за то, какое государство станет политическим центром Западноевропейской цивилизации. Великобритания проиграла в этой борьбе и, не подчинившись Германии, вышла в конце 2010-х годов из Европейского союза.

Параллельно развивался еще один важный процесс — Западная Европа хотела играть роль четвертого мирового политического центра, играя на противоречиях между Россией и США. Не согласившись с этим, США в 2000-е и 2010-е годы ослабили Западную Европу с помощью организованных ими экономических кризисов. И, наконец, ситуация на Украине с 2014 г. была использована американцами не только для борьбы с Россией, но и для ослабления Германии и закрепления за собой роли доминирующего политического центра Западноевропейской цивилизации.

Сейчас США делают все, чтоб прекратить работу "Северного потока-2". Они специально довели цену газа до такого уровня, который обеспечивает рентабельность поставок в Европу американского сланцевого газа. Штаты предполагают доминировать в поставках газа в Западную Европу, подчиняя ее экономически и политически. США через эти сверхдорогие поставки газа в Европу надеются снизить свой огромный госдолг, составляющий почти $30 триллионов долларов.

Они не будут воевать на Украине, США отрежут поставки газа и нефти из России и переориентируют страны Европы на себя. Обратите внимание — газ и нефть в США всегда имелись, но они считались национальными резервами, которые нельзя продавать за границу. А сейчас они превращаются в инструмент американской внешней политики.

Так что события на Украине имеют всемирно-исторический масштаб. У нас на глазах происходят колоссальные изменения в Западноевропейской цивилизации — завершилась борьба за политическое лидерство в ней. Происходит консолидация Западноевропейской цивилизации вокруг США и осуществляется попытка подорвать Российскую цивилизацию.

- Кем и зачем ставится цель разрушения Российской цивилизации?

- Сейчас завершается большой этап международного развития после крушения Советского Союза. Определяются на длительный период политические центры мировой истории — Россия, Китай и Запад во главе с США. Первая главная цель борьбы США в рамках этого треугольника — разрушить Россию, осуществить это изнутри так, как это было сделано с СССР.

США пришли к выводу, что в биполярном мире, им будет легче бороться с Китаем. Если же возникнет союз Китая и России, то борьба с ним для США станет безуспешной.

В США существуют два подхода в борьбе против России. "Ястребы" выступают за разрушение России путем войны или других жесточайших мер, "голуби" — путем постепенных реформ во всех сферах общества: демократизации, оптимизации, либерализации, цифровизации, особенно совершенствования системы образования и доведение ее последовательно до такого уровня, чтобы она выпускала молодых людей, ориентированных на западные ценности и политические интересы, формировала значительный слой их сторонников среди молодежи. В определенной степени им это удалось.

- Насколько критична масса этой прозападной прослойки?

- Большинство нашего населения последовательно выступает против навязывания влияния Запада и не поддерживает никакую прозападную политику либеральной части нашего политического руководства. Это характерно для большинства граждан России, это позиция патриотизма.

Однако либеральными кругами нашей политической элиты последовательно проводится прозападная политика. Помимо реформы образования, например, предлагается концепция создания агломераций. На языке наших либералов это означает создание объединений областей, в которых должно проживать по 10-15 млн человек, чтобы эти объединения были экономически самодостаточны и способны выходить на международный рынок.

После того как будет создано 10-15 таких крупных областных объединений, Россию можно будет легко развалить на части, как это было сделано с СССР. Без таких "объединений" — агломераций это сделать в принципе невозможно.

- Почему именно сейчас развернулся конфликт вокруг Украины?

- До 2007 года, до мюнхенской речи Владимира Путина (где он выступил против агрессивного продвижения НАТО на восток), руководство нашей страны проводило курс на интеграцию России в ЕС и НАТО. В 2005 году 10 мая в дни празднования 60-летия Великой Победы были подписаны четыре "дорожные карты" по интеграции России в ЕС.

Такая политика привела к тому, что в 2000-е годы почти все страны - бывшие члены социалистического лагеря в Восточной Европе вошли в НАТО, и этот военный блок приблизился к границам России.

В эти же годы в Грузии с 2003 и на Украине с 2004 года стали осуществляться "цветные революции". НАТО и Западная Европа продолжали "холодную войну" против России, продвигая свое влияние уже на территории бывшего СССР, а мы в это время продолжали дружественную политику, пытались формировать интеграционные процессы, строить единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока.

Открытость и политическая наивность России столкнулась с неприкрытой агрессивной политикой Запада. Выяснилось, что не различие идеологий, которое было между СССР и Западом, порождает "железный занавес", конфликты и "холодную войну", а различие объективных исторических интересов. Не стало СССР, а борьба не только не ослабла, она усилилась и дошла до прямого вооруженного столкновения на территории Грузии, а затем Украины.

Понимание этого трудно протекает в сознании нашего высшего политического руководства. Оно с середины 2000-х годов считало высшей мудростью прикрытие политики либерализма разговорами о патриотизме.

В результате Россия долго отступала перед интересами Запада, соглашалась с продвижением НАТО на Восток, верила разговорам о свободе и суверенной демократии, и дело дошло до строительства английской базы на побережье Азовского моря. Последним шагом было бы вступление Украины в НАТО и размещение ядерных ракет на северной границе Украины. Это просто обнулило бы систему ПВО важнейших политических и военных центров России.

Спохватившись, мы предупредили захват Украиной ДНР и ЛНР и пошли на предъявление Западу ультиматума, а когда он был проигнорирован, решительным шагом защитили свои стратегические и исторические интересы. Вопросы границ и безопасности лишь оформляются дипломатическим путем, а решаются они только соотношением военно-политических сил и практической защитой своих интересов.

Практика показывает, что ни Америка, ни Запад воевать с Россией не будут. Они готовы отказаться от Украины под угрозой серьезного вооруженного конфликта в Европе. Байден прямо заявил, что между перспективой мировой войны и жесткими экономическими санкциями США выбирает второй путь.

- При этом возникает ощущение некоего консенсуса по украинскому вопросу между США и Россией. Штаты буквально приглашали нас.

- Совершенно верно. Сейчас разыгрывается большой спектакль, чтобы каждая сторона реализовала свои жизненно важные интересы, не вступая в большую войну цивилизаций. Россия не претендует на территорию ЕС и НАТО, а США под угрозой большой войны отдают Украину.

- Если вдруг мы проиграем эту ситуацию, то что будет с Россией?

- Проигрыш в этой борьбе — путь к уничтожению России как государства и цивилизации. Это приведет к тому, что территория Сибири от Урала до Владивостока будет освоена Китаем, а европейская территория России будет разделена на мелкие государства под полным экономическим контролем Западноевропейской цивилизации во главе с США. То есть будет уничтожен политический противник США — как был уничтожен СССР.

Разговоры о том, что Советский Союз был обречен и разрушился сам — это идеологическое прикрытие целей политической борьбы США против России. Все равно, что подрывник или диверсант, взорвавший нефтебазу, скажет: "Да она сама бы взорвалась, там столько нефти и бензина было, что любая искра…"

- Что необходимо России для сохранения себя как цивилизации?

- Естественным выглядит создание Российского союза — объединения трех славянских государств — России, Белоруссии и Украины. Затем к нему неизбежно присоединится Казахстан, который заинтересован в этом. Он получит и военное прикрытие с минимизацией военных расходов и реализует свои экономические интересы, имея такой большой рынок для продажи продуктов своей экономики.

Позднее к новому союзу присоединятся Киргизия, Таджикистан, может быть, Узбекистан, с большой вероятностью — Армения, а в дальней перспективе и Грузия.

Объединение этих народов в Российской империи и в СССР не было случайным и не было навязано. Мы видим, что исторически их интересы тяготеют к объединению с Россией. Народы этих стран получат в новом Российском союзе защиту от притязания Запада и Китая, реализацию своих экономических, социальных и культурных интересов, надежду на длительное историческое будущее.

Этот процесс противоречит интересам Западной цивилизации. И наши западные "партнеры", а точнее, исторические противники, ставили цель ни в коем случае не допустить усиления Украины и переориентации ее на союз с РФ. Делали все, чтобы взорвать ситуацию.

Дело также в том, что в настоящее время для создания крупных предприятий, развития экономики страны рынок должен составлять несколько сотен миллионов человек. Проведение фундаментальных научных исследований и создание и продвижение новейших технологий возможно только в очень крупных государствах. Мелкие государства обречены либо на исчезновение, либо на то, чтобы примкнуть к цивилизациям. Такова сегодня историческая закономерность.

- Как повлияют санкции на развитие России?

- Объявленные тотальные санкции только стабилизируют Россию, ликвидируют внутренние противоречия в политическом руководстве страны, ускорят и усилят развитие России. Развернутая экономическая война Запада против России завершит этап колебаний и иллюзорных надежд на интеграцию в Европу.

В 90-е годы под видом демилитаризации была произведена деиндустриализация России. В результате мы потеряли машиностроение. С рубежа 2000-х и 2010-х годов началось возрождение военной промышленности в России. После наложения этих санкций с неизбежностью будет взят курс на возрождение всех видов машиностроения, создание собственной электронной промышленности, включая производство процессоров, разработку своей операционной системы и большого пакета программных приложений и соответствующего сопровождения.

- У нас есть для этого ресурсы?

- Безусловно. Ресурсы и специалисты для восстановления собственного машиностроения и электронной промышленности есть. Это не было сделано только под влиянием недальновидной государственной политики. Если будут приняты политические решения и выделены средства, то эти задачи будут решены в исторически краткие сроки.

Параллельно с возрождением невоенной промышленности предстоит решать задачи по развитию современного крупного сельскохозяйственного производства. Первые шаги в результате импортозамещения уже сделаны, но под влиянием Запада еще не решена задача по развитию и интеграции российского фермерства в большой российский рынок, не воссоздана собственная семеноводческая база, не интегрируются в практику достижения российской селекционной науки.

В последние десятилетия проводилась политика так называемой "оптимизации" в сфере образования и здравоохранения в целях приведения их в соответствие с европейскими стандартами. "Болонская система" привела к резкой деградации качества подготовки специалистов в системе высшего образования.

Министерством высшего образования, как правило, отменена подготовка "специалистов", запрещено слово "студенты", выпускники, по сути, с незаконченным высшим образованием объявлены "бакалаврами", а из "бакалавров" по одному профессиональному направлению, делают "магистров" по другому направлению. Разрушение системы образования лживо провозглашалось ее развитием.

В 2010-е гг. в российской науке лишь публикации в западных журналах или электронных системах признавалась достойным вкладом в развитие отечественной науки, в том числе и в области исторической науки. Отказавшись от этой антироссийской позиции, следует консолидировать и развивать Российскую цивилизацию, опираясь прежде всего на собственные исторические цивилизационные основы: духовные и политические, экономические и культурные. Их ядром могут быть только выстраданные всей нашей историей российские ценности.

- А наши элиты к этому готовы, особенно экономические?

- В результате конфликта на Украине будет прекращена политика интеграции России с Западом, это, конечно, приведет к изменениям и во внутренней политике. Наша элита - политическая и экономическая - с неизбежностью расколется. Часть будет вынуждена уехать на Запад, другая часть, потеряв значительные финансовые средства, переориентируется на решение национальных задач. Все это не затормозит, а ускорит развитие России.

- Станет ли Россия изгоем?

- Разумеется, нет. Какое-то время, на мой взгляд, не более пяти лет, отношения с западными странами будут заморожены. Но мир не ограничивается ими. Активно будут развиваться отношения с Китаем, Ближним Востоком, Индией и Южной Америкой. Огромный рынок сбыта товаров в Африке, но за него нужно побороться.

Как известно, в период с 1918 по 1922 год была полная дипломатическая блокада России, которая закончилась ничем. Российское общество — это не маленькая отсталая страна, это целая цивилизация, и она способна жить самостоятельно и самодостаточно, играя важную роль в мировом сообществе современных народов. Россию нельзя вычеркнуть из истории и системы международных отношений. Европоцентризму и американоцентризму приходит конец.

- Многие говорят о проблемах с идеологией, которую необходимо подвести под эти перемены?

- Российская государственная идеология, а государство, как известно, использует идеологию правящей политической партии, формируется на наших глазах. Последние 30 лет она была исключительно прозападной. Теперь имеет будущее только ориентированная на интересы России патриотическая идеология. Либерализм показал себя и в идеологии, и на практике как политическая партия, ведущая российское государство к неизбежной гибели, поэтому российское общество, чтобы выжить, сбрасывает с себя либеральную перспективу.

Западным, а точнее американским, ценностям "свободы и демократии", представляющим на практике произвол сильного и богатого, мы можем и должны противопоставить ценности российские, а именно свободу, правду и справедливость. Каждая из них дополняет и ограничивает друг друга в своем триединстве. Символически выраженные в цветах российского флага они также представляют политическое многообразие российского общества.

Эти ценности — духовная основа современного и будущего России, они куда более перспективны, чем так называемые западные. Уже в ХХ веке эти ценности позволили сделать колоссальный рывок в общественном развитии не только нашей стране, но и многим народам мира.

- В какой форме продолжит существовать Украина?

- В результате войны на Украине, скорее всего, произойдет ее раздел. Западная Украина окажется в сфере влияния Запада, а Центральная и Восточная Украина - в сфере влияния России. Вопрос государственной формы существования этих областей остается открытым.

- Была надежда, что местное население более радушно встретит российскую армию… Видимо, и армия этого ожидала.

- Западно-украинский неонацистский режим несколько лет, интенсивно используя СМИ, разжигал национализм, разжигал до такой степени, что его невозможно преодолеть мирным путем. В фашистской Германии в 1945 году нас, как известно, никто с цветами не встречал. Нацизм, как известно, не возможно победить с помощью переговоров.

Задача денацификации Украины является главной. Для ее выполнения нужна демилитаризация, освобождение элит и системы образования от нацистских идей, изменение содержания общественных наук, искусства и СМИ.

На денацификацию Украины потребуется от 10 до 20 лет. В Германии этот процесс занял десятилетия. Только к началу 1960-х были получены первые результаты.

- Откуда взялся западно-украинский неонацизм?

- Он был выращен в последние десятилетия Западом из остатков и потомков западно-украинских нацистов 1940-х и 1950-х годов. История вопроса уходит корнями в ХIX в. Украинцы оказались разделены между Россией и Австро-Венгрией, а затем и Польшей. В России становление национальной украинской элиты началось в середине XIX века. Этот процесс протекал сложно — формировался литературный национальный язык, не было профессионального украинского искусства и науки.

Усилиями большевиков была создана республика и была проведена украинизация нынешних восточных регионов республики, выращена национальная политическая элита и интеллигенция. Сочетание русской и украинской культуры было типичным для центральных областей Украины, на востоке и юге преобладала русская культура.

После 17 сентября 1939 г. в состав Украинской советской республики вошли Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Закарпатская области, в которых господствовало население, исповедовавшее разновидность католицизма — униатство, говорившие исключительно на украинском языке и испытывавшее чувство глубокой ненависти ко всему русскому.

В этих областях в период немецкой оккупации сформировалось нацистское политическое движение под руководством Степана Бандеры и Романа Шухевича. Оно стало военно-политическим союзником Германии и пыталось воссоздать независимую Украину.

Основным политическим средством они избрали террор. Активно осуществляли геноцид евреев и поляков. Из их сторонников была создана дивизия СС "Галичина", которая участвовала в боях против советской армии и в карательных операциях. Созданная в 1943 г. Украинская повстанческая армия (УПА) также сотрудничала с немцами и вела борьбу против советских и польских войск.

С 1945 г. до 1959 г. западно-украинские нацисты вели вооруженную борьбу с советской властью. В 1955 г. они были реабилитированы как жертвы сталинских репрессий. С конца 1980-х — начала 1990-х годов появились и стали расширять свою деятельность западно-украинские неонацисты. С 2014 г. западно-украинский нацизм стал определяющим политическим движением на Украине.

Целью российской военной операции на Украине является борьба с неонацизмом. В этой борьбе мы реализуем решение Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией фашизма (декабрь 2019 г.), мы выступаем гарантами итогов Второй мировой войны и решений Нюрнбергского процесса. Мы имеем на это историческое право как внуки и правнуки победителей в Великой Отечественной войне, как освободители Европы от фашизма. Эта правда придает уверенность нашим силам, дает веру в справедливость и правоту нашего дела.