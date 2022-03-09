В Тольятти молодой водитель сбил пешехода

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Во вторник, 8 марта, в 19:25 в Комсомольском районе города Тольятти 19-летний водитель, стаж вождения которого составляет четыре месяца, управляя автомобилем ВАЗ-2114, на Волжском шоссе сбил 47-летнего пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.