В Тольятти молодой водитель сбил пешехода

Во вторник, 8 марта, в 19:25 в Комсомольском районе города Тольятти 19-летний водитель, стаж вождения которого составляет четыре месяца, управляя автомобилем ВАЗ-2114, на Волжском шоссе сбил 47-летнего пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что пешеход переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода. Мужчина госпитализирован.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...