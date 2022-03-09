В регионе сняты ограничения на работу детских игровых комнат

В Самарской области сняты "коронавирусные" ограничения, наложенные ранее на работу детских игровых комнат и детских развлекательных комплексов. Постановление губернатора опубликовано в среду, 9 марта.

Напомним, что 3 марта в Самаре были отменены QR-коды, а чуть ранее полномочия по ограничению допуска совершеннолетних граждан в организаций сферы услугу, учреждения культуры и спорта, кинотеатры, рестораны, фуд-корты и торговые центры были переданы муниципалитетам.



