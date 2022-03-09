Дмитрий Азаров поручил ежедневно контролировать график поставок товаров в магазины региона

В среду, 9 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств региона.
Напомним, по поручению губернатора в ежедневном режиме продолжается мониторинг промышленного сектора, рынка труда, ценообразования на продукты питания и товары первой необходимости, а также доступности лекарств. Это необходимо для оценки текущей ситуации и принятия оперативных мер, чтобы сохранить стабильность и темпы развития всех отраслей, влияющих на качество жизни жителей губернии.
"Важная ежедневная задача для штаба — мониторинг цен на продовольственные товары, товары первой необходимости. Прогноз и график поставок в магазины и торговые сети должен быть на контроле. В настоящее время запасы продуктов в регионе достаточные", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Сейчас отмечается ажиотажный спрос на сахар и крупы, такой же, как был в первую волну пандемии. Повышенный спрос, кроме как желанием людей закупить продукты "про запас на всякий случай", ничем не подкрепляется. Полки в магазинах рядом с домом практически не пустуют, объемы завозов увеличиваются, меняется логистика доставки.
Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов добавил, что предприятия потребительского рынка функционируют устойчиво, а ситуация оценивается как стабильная.
"Есть определенные потребительские настроения, тем не менее, сохраняются большие запасы товаров первой необходимости на складах. В торговых сетях, на оптовых базах все есть в наличии, но мы должны также улавливать любые изменения, которые, возможно, будут здесь происходить", — подчеркнул глава кабмина.
Отдельное внимание было уделено работе системообразующих предприятий. В их число входит 117 компаний, которые оказывают существенное влияние на экономику региона. Все они работают в штатном режиме. В мониторинге учитывается численность персонала, изменения заработной платы, ритмичность поставок сырья, отгрузка готовой продукции, а также реализация инвестиционных проектов.
"В текущем моменте в основной массе предприятия Самарской области не испытывают сложности в производственной деятельности и функционируют в штатном режиме. Реализация инвестпроектов так же продолжается", — отметил в своем докладе министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин.
Абсолютное большинство предприятий заявляет о том, что они сохраняют производство без каких-то значительных рисков, имея запас прочности. "Тем не менее, нам крайне важно в этот период поддерживать оперативную связь, крайне важно, чтобы у каждого министра был неформальный контакт с предприятиями отрасли. Чтобы они незамедлительно информировали о проблемах, которые, возможно, у них возникают с поставками материалов, с ограничением отгрузки, с нехваткой комплектующих и других факторах риска", — поставил задачу министрам Виктор Кудряшов.
Как показывает ежедневный мониторинг, без потрясений функционирует рынок труда. На данный момент роста количества безработных в регионе на зафиксировано.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно