Дмитрий Азаров предложил дополнительные меры поддержки граждан и экономики региона

В среду, 9 марта, "Единая Россия" провела оперативное совещание, на котором обсудили меры по обеспечению социально-экономической стабильности и предложения региональных отделений партии. Предложения по поддержке граждан и экономики региона и страны в условиях новых ограничений представил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Предложений очень много и из регионов, и от наших экспертов, депутатов, консультантов. Многие из этих предложений уже были поддержаны правительством и органами исполнительной власти. Только что на заседании правительства обсуждался новый пакет мер из девяти законопроектов, который мы будем на этой неделе уже обсуждать в Госдуме", — сообщил первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков.

Одно из таких предложений касается поддержки сельхозпроизводителей. "Единая Россия" выступила с инициативой выделить на поддержку сельхозпроизводителей, проведение посевных работ дополнительные средства — 25 млрд рублей.

"Такая поддержка крайне важна сегодня всем регионам страны, всем сельхозпроизводителям. Это наша продовольственная безопасность, возможность в полной мере обеспечить население РФ необходимыми продуктами питания", — прокомментировал Дмитрий Азаров.

Не менее важны предложения по поддержке агролизинга. Многие сельхозпроизводители сегодня нуждаются в обновлении техники. На эти цели планируется выделить порядка 12 млрд рублей.

"Самарская область здесь заинтересована вдвойне. На территории нашего региона активно работают производства сельхозтехники. Эти предприятия успешно продвигают свою продукцию не только на территории России, но и за рубежом, и такие меры поддержки крайне важны для них", — отметил губернатор.

Целый ряд решений предлагается для того, чтобы сдерживать рост цен, стабилизировать ситуацию на рынке товаров. Одно из таких решений — выделений субсидии в размере 2,5 млрд руб. хлебопекарным предприятиям для того, чтобы избежать колебаний и роста цен на хлебобулочную продукцию.

Глава Самарской области отметил, что работа партии по контролю цен очень важна. Сегодня рост стоимости многих товаров, среди которых предметы первой необходимости, стройматериалы, связан не с объективными причинами, а исключительно с желанием сыграть на тревожном состоянии людей.

"Я считаю, что на данном этапе уместно решение о госрегулировании цен на отдельные категории продуктов питания, товары первой необходимости. Уверен, что такое решение нужно принимать и по основным строительным материалам", — выразил свое мнение Дмитрий Азаров, отметив, что такая мера как госрегулирование позволит успокоить ситуацию на рынке в кратчайшие сроки.

Своевременным и актуальным является предложение об отмене проверок контрольными органами в строительной сфере, направленное на поддержку строительного бизнеса. А также предложение об отсрочке исполнения ранее выданных предписаний по уже проведенным проверкам в отношении того или иного бизнеса либо производства. Эти антикризисные меры позволят снизить нагрузку на бизнес.

"Сегодня бизнесу надо дать вздохнуть. Я уверен, что наши представители малого и среднего бизнеса, руководители крупных промышленных, производственных компаний найдут верные пути решения при той поддержке, которая оказывается государством", — заявил Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня перспективным направлением сотрудничества является азиатский рынок. Ключевую роль в развитии взаимоотношений с Китаем, странами Средней Азии играет масштабный инфраструктурный проект "Европа — Западный Китай". Самарская область работает над важнейшим участком этого проекта — строительством мостового перехода через Волгу и 100 км федеральной трассы.

"Дополнительная поддержка этого проекта позволит ускорить его реализацию", — подчеркнул глава Самарской области.

Конечно, крайне важна в это время поддержка семей с детьми. И в этом направлении правительством, президентом России на протяжении нескольких лет ведется постоянная, системная работа.

Напомним, 8 марта глава государства Владимир Путин объявил о новой мере поддержке для семей с низким доходом, в которых воспитываются дети в возрасте от 8 до 16 лет. Эти выплаты семьи начнут получать уже в мае текущего года.

"Владимир Владимирович Путин, невзирая на все сложности, новые вызовы, с которыми сталкивается государство, системно, последовательно заботится о будущем нашей страны — о детях, о семьях с детьми", — подчеркнул губернатор.