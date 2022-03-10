В Самарской области разыскивают водителя, сбившего ребенка в с. Тимофеевка

В среду, 9 марта, в Самарской области автомобилист сбил подростка и скрылся. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 19:25 в с. Тимофеевка водитель Ford Focus в районе дома №62 на ул. Строителей сбил 12-летнего мальчика, переходившего проезжую часть в не предназначенном для этого месте.
Автомобилист скрылся с места ДТП.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...