16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области досрочно стартовал дорожно-строительный сезон 2022 года Директор "Ростелеком-Солар" Алексей Павлов: В киберпространстве неспокойно, но российские специалисты справляются Запрет на авиаперелеты в южные регионы продлен до 14 марта "Ростелеком" на базе ПГУТИ открыл опорный пункт национального киберполигона Самарская область готовится к старту дорожно-строительного сезона

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Устранение цифрового неравенства и 5G — итоги техразвития сети Tele2 в 2021 году

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Tele2 подводит итоги технологического развития инфраструктуры во второй пандемийный год. В 2021 году компания закупила 35 тыс. базовых станций, запустила 5G в казанском метро, реализовала новый подход к indoor в московских новостройках и приняла участие в программе по устранению цифрового неравенства.

Фото: предоставлено Tele2

Предпосылки техразвития и восприятие качества интернета. В 2021 году эпидемиологическая ситуация продолжила влиять на развитие телеком-отрасли. Факторы экспоненциального роста дата-трафика — переход предприятий и образовательных учреждений на удаленный формат, рост доли активных пользователей интернета, популярность цифровых сервисов и увеличение пакетов в тарифах. Объем потребляемого трафика на одного клиента Tele2 за год вырос на 27%, что оказывает давление на сеть и качество оказываемых услуг. Масштабная инвестиционная программа Tele2 по техническому развитию сети позволила удержать восприятие качества связи и мобильного интернета на высоком уровне.

В 2021 году Tele2 модернизировала голосовой сегмент ядра сети в 24 регионах и снизила долю проблемных секторов. Приоритетными территориями для технического развития стали: Красноярский край, Челябинская область, Республика Бурятия, Оренбургская и Кемеровская области.

По показателю NPS мобильного интернета Tele2 улучшила результат 2020 года. Компания также стала лучшим оператором "большой четверки" по доступности сети 4G — таковы результаты отчета Opensignal, оценивающего качество связи на основе реального клиентского опыта.

За последние несколько лет компания наращивает ежегодные объемы строительства новых сайтов. Общее число базовых станций увеличилось за год на 18%, количество станций стандарта LTE — на 28%.

Устранение цифрового неравенства. В 2021 году Tele2 приняла участие во втором этапе проекта устранения цифрового неравенства "Ростелекома". Благодаря программе цифровые услуги становятся доступны жителям малых населенных пунктов (от 100 до 500 человек). За год в рамках проекта УЦН 2.0 "Ростелеком" установил 1201 базовую станцию. Tele2 выступила в качестве центра компетенций. Оператор планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства инфраструктуры. Как социально ориентированная компания Tele2 исторически строит сеть в самых отдаленных уголках страны, зачастую оказываясь единственным доступным оператором для местных жителей. Компании задействуют в том числе диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц, что обеспечивает высокую скорость мобильной передачи данных.

Кроме того, Tele2 построила 500 базовых станций в 55 регионах России на объектах РТРС. В рамках этого проекта компания запустила услуги связи с нуля и улучшила покрытие на территориях с общим населением 830 тыс. человек.

Проекты 5G и запуск виртуальных операторов. В 2021 году Tele2 закупила 35 тыс. базовых станций. Все станции, которые Tele2 устанавливает на сети с 2019 года, технически готовы к стандарту пятого поколения. В рамках развития качества связи вдоль автодорог оператор обеспечил 100%-е покрытие трассы М-11, построив около 100 базовых станций 5G Ready.

В отчетном периоде Tele2 продолжила осваивать 5G: компания запустила тестовую сеть пятого поколения на сложнейшем транспортном объекте — на всех станциях Казанского метрополитена. Клиенты могли протестировать сверхскорости, подключившись к сети напрямую со своим устройством или через WiFi.

Tele2 совместно с "Ростелекомом" развернула первый в России индустриальный 5G-полигон на базе Боткинской больницы — одного из флагманов городского здравоохранения. Тестирование оборудования на сетях пятого поколения позволит запустить инновационные медицинские сервисы и новейшие технологические услуги. Также благодаря скорости 5G Боткинская больница сможет успешно осуществлять сбор, обработку и передачу больших массивов данных.

В конце 2021 года "Ростелеком" в лице Tele2 приобрел провайдера MVNE-платформы "ТВЕ-Телеком". Это сделка позволит укрепить лидерство фабрики MVNO Tele2 на рынке, снизить порог входа в этот бизнес и повысить удобство обслуживания партнеров. Через приобретение "ТВЕ-Телеком" Tele2 консолидирует инфраструктуру фабрики MVNO в едином центре, фокусируясь на работе с крупными региональными и федеральными партнерами.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3