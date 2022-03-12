В Самаре в ДТП пострадал шестилетний ребенок

В пятницу, 11 марта, в Красноглинском районе произошла авария, в которой пострадал ребенок шести лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, ДТП произошло в 15:55 напротив дома № 120 по Красноглинскому шоссе в поселке Управленческий.

34-летний водитель "ВАЗ-21154" выезжал с прилегающей территории. Он не убедился в том, что на дороге нет других машин и столкнулся с "Mitsubishi Outlander".

От удара обе машины оказались на обочине с серьезными повреждениями кузова. В аварии пострадали двое: водитель вазовской легковой получил травмы и был госпитализирован.

Еще одна жертва ДТП — 6-летняя девочка — пассажир "ВАЗ-21154". Ей назначено амбулаторное лечение.