В Самаре в ДТП пострадал шестилетний ребенок

В пятницу, 11 марта, в Красноглинском районе произошла авария, в которой пострадал ребенок шести лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, ДТП произошло в 15:55 напротив дома № 120 по Красноглинскому шоссе в поселке Управленческий.
34-летний водитель "ВАЗ-21154" выезжал с прилегающей территории. Он не убедился в том, что на дороге нет других машин и столкнулся с "Mitsubishi Outlander".
От удара обе машины оказались на обочине с серьезными повреждениями кузова. В аварии пострадали двое: водитель вазовской легковой получил травмы и был госпитализирован.
Еще одна жертва ДТП — 6-летняя девочка — пассажир "ВАЗ-21154". Ей назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...