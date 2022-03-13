В Самаре 82-летняя женщина попала под машину

В субботу, 12 марта, в Самаре пожилая женщина пострадала в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 19:05 38-летняя водитель Opel Zafira ехала по ул. Промышленности и напротив дома № 273 сбила 82-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

Пешеход пострадала, но госпитализация ей не понадобилась.