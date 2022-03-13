В Самаре 82-летняя женщина попала под машину

В субботу, 12 марта, в Самаре пожилая женщина пострадала в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 19:05 38-летняя водитель Opel Zafira ехала по ул. Промышленности и напротив дома № 273 сбила 82-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте.
Пешеход пострадала, но госпитализация ей не понадобилась.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...