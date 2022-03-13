На самарском перекрестке не разъехались Lada Granta и Toyota

В субботу, 12 марта, в Самаре столкнулись Lada Granta и Toyota Highlander, сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:05 29-летний водитель Lada Granta двигался по ул. Ново-Вокзальной. На пересечении с ул. Свободы он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Toyota Highlander под управлением 59-летнего мужчины.

В аварии пострадала 31-летняя пассажирка Lada.