В понедельник, 14 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона. Такие штабы проводятся регулярно, это необходимо для оценки текущей ситуации и своевременного принятия оперативных мер по различным отраслям экономики. Участие в совещании приняли руководители министерств, ведомств, банковского сектора, главы муниципальных образований и общественных организаций.

Напомним, по поручению губернатора на регулярной основе продолжается мониторинг промышленного сектора, рынка труда и других направлений. Министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса и сельского хозяйства трудностей практически не испытывают и работают в штатном режиме. Определённые проблемы возникли у предприятий химической и автомобильной отрасли. Они связаны с отгрузкой продукции и нехваткой комплектующих.

Губернатор, обращаясь к участникам заседания, подчеркнул: в нынешних условиях нужно приложить максимум усилий для того, чтобы предприятия и трудовые коллективы продолжили работать. "Ко всем предприятиям должно быть особое отношение. Это требование времени. Работа предприятий — критически важный вопрос, всё остальное должно отойти на второй план. Всё, что в наших силах, чтобы дать предприятиям работать, нужно непременно сделать. Нам надо активнее работать, посещать предприятия, чтобы, не отвлекая руководителей от основной работы, посмотреть и выявить зоны риска. Это ни в коем случае не контрольные мероприятия, а именно с точки зрения реальной оценки ситуации и выработки мер поддержки", — акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Напомним, необходимость поддержки предприятий и снятия с них бремени проверок в этот непростой период Дмитрий Азаров обсуждал в конце прошлой недели и с руководством регионального УФНС.

Глава региона добавил, что необходимо проинформировать компании о наличии Государственной информационной системы промышленности, которая позволит заместить импортные сырьё и комплектующие отечественной продукцией. Для этого организации должны предоставлять информацию о своих выпускаемых товарах, чтобы ими могли заинтересоваться другие компании.

"Сегодня в федеральной базе есть запрос на импортозамещение, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Нам было бы важно, чтобы сами предприятия работали в этом направлении, обращались к этой системе и смотрели, что они могли бы сделать сами для других организаций. С нашей стороны нужно подсказывать. Эта работа крайне важна. А значит, она должна быть жёстко структурирована. Вот столько позиций наши предприятия заявили под позиции импортозамещения с учётом санкций, в которые они попали, такое-то количество оборудования, деталей готовы изготовить для нас исходя из запроса в Государственной информационной системе промышленности".

Особое внимание во время заседания штаба было уделено мерам поддержки промышленных предприятий. "Эта практика стала обычной для нас в период противодействия коронавирусной инфекции. Целый ряд мер поддержки мы вырабатывали с учётом особенностей региона в экономике, промышленности, финансовой сфере, малом бизнесе. Сейчас тем более мы должны внимательно, отработав и реализовав на территории региона все антикризисные меры правительства Российской Федерации, дополнить их с учётом особенностей региона нашими решениями", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов отметил, что федеральный пакет мер поддержки бизнеса, направленный на преодоление последствий санкций, содержит четыре блока: финансовые меры, налоговые льготы, отраслевая поддержка и снижение административного давления.

"Разработаны новые программы стимулирования кредитования субъектов МСП. Одна из них — "Антикризисная", действующая до конца марта, — отметил Дмитрий Богданов. — Программа предусматривает кредитование и рефинансирование кредитов на оборотные и инвестиционные цели по ставке до 8,5% годовых. Данная программа доступна для субъектов МСП из пострадавших отраслей, включённых в перечень пострадавших отраслей. Сумма кредита: для малых и микропредприятий — до 300 млн рублей, для средних предприятий — до 1 миллиарда".

Ещё одна программа — "Инвестиционная" — предусматривает кредитование среднего бизнеса до 1 млрд рублей по ставке 13,5%, и малого, и микробизнеса — до 300 млн по ставке 15%. Программа начнёт своё действие с 16 марта 2022 года. Благодаря программе "ОБОРОТНАЯ" на сумму от 300 млн руб. до 1 млрд предусмотрено кредитование среднего бизнеса под 13,5%, малого и микробизнеса до 15%.

Помимо прочего, предприниматели могут воспользоваться кредитными каникулами, обратившись к финансовым организациям в период с 1 марта по 30 сентября текущего года.

"Кредитные каникулы могут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочку платежей по кредиту или займу, либо уменьшение их размера. Условия предоставления кредитных каникул следующие: отсрочка предоставляется на кредиты, полученные до 1 марта 2022 года, падение доходов более чем на 30%, кредит не больше установленного уровня, — рассказал руководитель областного минэкономразвития. — Важно, что каникулы предоставляются по всем видам займов: потребительским кредитам, ипотеке, автокредитам и кредитным картам".

При этом есть лимит на сумму займа, по которому можно получить отсрочку: для потребительских кредитов — 250 тыс. рублей, для автокредитов — 600 тыс. рублей, для ипотеки — от 2 до 4,5 млн рублей, для кредитных карт — 100 тыс. рублей, по потребительским кредитам для ИП — 300 тыс. рублей. По кредитам для бизнеса лимиты не установлены.

Предусмотрены и налоговые льготы. Установлена нулевая ставка НДС до 30 июня 2027 года для туриндустрии и гостиничного бизнеса в отношении услуг по временному проживанию, а также аренде и использованию объектов отрасли, которые ввели в эксплуатацию после первого февраля текущего года и включили в реестр. Кроме того, закреплена кадастровая стоимость недвижимости для расчёта налога на имущество организаций в 2023 году на уровне 1 января 2022 года. Освобождены от налога на добавленную стоимость предприятия общественного питания.

В целях поддержки бизнеса в сфере IT правительством страны также предусмотрены льготы — аккредитованные IT-компании на три года освобождаются от уплаты налога на прибыль. Аккредитация проходит на сайте Минцифры, заявку компания может подать через портал государственных услуг. Для организаций предусмотрены и кредиты по сниженной ставке — не более 3%. Продолжается предоставление субсидий на компенсацию 50% расходов на покупку российского программного обеспечения. Помимо прочего, до конца 2024 года установлен мораторий на проведение проверок.

В целях поддержки сельхозпроизводителей действует программа льготного кредитования АПК — значения льготной процентной ставки сохраняются в пределах от 1% до 5% годовых. Аграрии могут привлекать льготные краткосрочные кредиты на срок до года, а также инвестиционные кредиты на срок от 2 до 15 лет по льготной ставке на развитие подотраслей сельского хозяйства и переработки сырья. Кроме того, есть возможность отсрочить платежи по кредитам. Также, благодаря решениям федерального Правительства сельхозпроизводители получили право полугодовой отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году.

"Принято решение о продлении моратория на плановые проверки до конца 2022 г. в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого предпринимательства. Исключения составляют проверки субъектов малого предпринимательства, объекты контроля которых отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, а также в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля", — отметил Дмитрий Богданов.

Согласно федеральному закону было принято решение о продлении ранее полученных лицензий в ряде сфер в автоматическом режиме. Речь идёт о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, транспорта, экологии и строительства. Облегчена и процедура проведения государственных закупок — регионы могут определять дополнительные случаи и порядок закупок неконкурентным способом.

Говоря о региональных мерах поддержки, Дмитрий Богданов отметил, что Гарантийный фонд Самарской области имеет возможность предоставлять микрозаймы без привязки к ключевой ставке Центробанка, что позволило не поднимать процентные ставки. "В настоящее время действуют программы для начинающего и действующего бизнеса. Для начинающих предпринимателей мы сохранили уникальные условия по максимально низкой ставке — 1% годовых до 2 млн рублей. Для действующего бизнеса предусмотрено: от 3,75% для субъектов МСП в моногородах и для всех остальных субъектов МСП 5,5% до 5 млн рублей. Для социальных предпринимателей действует программа под 1% годовых до 5 млн рублей", — проинформировал министр.

Государственным Фондом развития промышленности Самарской области реализуется несколько программ финансирования инвестиционных проектов. Это совместные займы с Фондом развития промышленности РФ. Сумма займа составляет от 20 до 100 млн руб., по ставке 1% или 3% — в зависимости от выбранной программы и залогового обеспечения. Срок до 5 лет с возможностью отсрочки по оплате основного долга на 3 года. Можно воспользоваться региональными займами на срок до пяти лет на сумму от 5 до 15 млн руб. по ставке 2% или 3% в зависимости от залогового обеспечения.

Вдобавок ко всему прочему, в регионе действуют налоговые льготы. Более подробная информация размещена на сайте mybiz63.ru и портале Гарантийного фонда Самарской области. Для обеспечения комплексности оказания услуг субъектам МСП создано 10 центров "Мой Бизнес", куда можно лично прийти и узнать обо всех мерах поддержки. Кроме того, предприниматели могут получить ответы на вопросы в чате в Telegram "Мойбизнес63_чат". Можно позвонить по телефону "горячей линии" 8 800 300 63 63, который работает в ежедневном режиме, без выходных.

"Важно масштабно информировать предпринимателей о мерах поддержки, показывать им алгоритм действий — куда обращаться, как оформлять заявки, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы помним 2008 год, когда многие предприятия испытали временный "паралич". Кто-то мобилизовался и начал искать новые возможности, ниши, а кому-то было очень тяжело сориентироваться. И сейчас нам надо активнее работать самим с компаниями, оказывать регулирующее воздействие, выявляя риски".