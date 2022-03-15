В понедельник, 14 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона. Такие штабы проводятся регулярно, это необходимо для оценки текущей ситуации и своевременного принятия оперативных мер по различным отраслям экономики. Участие в совещании приняли руководители министерств, ведомств, банковского сектора, главы муниципальных образований и общественных организаций.
Напомним, по поручению губернатора на регулярной основе продолжается мониторинг промышленного сектора, рынка труда и других направлений. Министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса и сельского хозяйства трудностей практически не испытывают и работают в штатном режиме. Определённые проблемы возникли у предприятий химической и автомобильной отрасли. Они связаны с отгрузкой продукции и нехваткой комплектующих.
Губернатор, обращаясь к участникам заседания, подчеркнул: в нынешних условиях нужно приложить максимум усилий для того, чтобы предприятия и трудовые коллективы продолжили работать. "Ко всем предприятиям должно быть особое отношение. Это требование времени. Работа предприятий — критически важный вопрос, всё остальное должно отойти на второй план. Всё, что в наших силах, чтобы дать предприятиям работать, нужно непременно сделать. Нам надо активнее работать, посещать предприятия, чтобы, не отвлекая руководителей от основной работы, посмотреть и выявить зоны риска. Это ни в коем случае не контрольные мероприятия, а именно с точки зрения реальной оценки ситуации и выработки мер поддержки", — акцентировал внимание Дмитрий Азаров.
Напомним, необходимость поддержки предприятий и снятия с них бремени проверок в этот непростой период Дмитрий Азаров обсуждал в конце прошлой недели и с руководством регионального УФНС.
Глава региона добавил, что необходимо проинформировать компании о наличии Государственной информационной системы промышленности, которая позволит заместить импортные сырьё и комплектующие отечественной продукцией. Для этого организации должны предоставлять информацию о своих выпускаемых товарах, чтобы ими могли заинтересоваться другие компании.
"Сегодня в федеральной базе есть запрос на импортозамещение, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Нам было бы важно, чтобы сами предприятия работали в этом направлении, обращались к этой системе и смотрели, что они могли бы сделать сами для других организаций. С нашей стороны нужно подсказывать. Эта работа крайне важна. А значит, она должна быть жёстко структурирована. Вот столько позиций наши предприятия заявили под позиции импортозамещения с учётом санкций, в которые они попали, такое-то количество оборудования, деталей готовы изготовить для нас исходя из запроса в Государственной информационной системе промышленности".
Особое внимание во время заседания штаба было уделено мерам поддержки промышленных предприятий. "Эта практика стала обычной для нас в период противодействия коронавирусной инфекции. Целый ряд мер поддержки мы вырабатывали с учётом особенностей региона в экономике, промышленности, финансовой сфере, малом бизнесе. Сейчас тем более мы должны внимательно, отработав и реализовав на территории региона все антикризисные меры правительства Российской Федерации, дополнить их с учётом особенностей региона нашими решениями", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов отметил, что федеральный пакет мер поддержки бизнеса, направленный на преодоление последствий санкций, содержит четыре блока: финансовые меры, налоговые льготы, отраслевая поддержка и снижение административного давления.
"Разработаны новые программы стимулирования кредитования субъектов МСП. Одна из них — "Антикризисная", действующая до конца марта, — отметил Дмитрий Богданов. — Программа предусматривает кредитование и рефинансирование кредитов на оборотные и инвестиционные цели по ставке до 8,5% годовых. Данная программа доступна для субъектов МСП из пострадавших отраслей, включённых в перечень пострадавших отраслей. Сумма кредита: для малых и микропредприятий — до 300 млн рублей, для средних предприятий — до 1 миллиарда".
Ещё одна программа — "Инвестиционная" — предусматривает кредитование среднего бизнеса до 1 млрд рублей по ставке 13,5%, и малого, и микробизнеса — до 300 млн по ставке 15%. Программа начнёт своё действие с 16 марта 2022 года. Благодаря программе "ОБОРОТНАЯ" на сумму от 300 млн руб. до 1 млрд предусмотрено кредитование среднего бизнеса под 13,5%, малого и микробизнеса до 15%.
Помимо прочего, предприниматели могут воспользоваться кредитными каникулами, обратившись к финансовым организациям в период с 1 марта по 30 сентября текущего года.
"Кредитные каникулы могут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочку платежей по кредиту или займу, либо уменьшение их размера. Условия предоставления кредитных каникул следующие: отсрочка предоставляется на кредиты, полученные до 1 марта 2022 года, падение доходов более чем на 30%, кредит не больше установленного уровня, — рассказал руководитель областного минэкономразвития. — Важно, что каникулы предоставляются по всем видам займов: потребительским кредитам, ипотеке, автокредитам и кредитным картам".
При этом есть лимит на сумму займа, по которому можно получить отсрочку: для потребительских кредитов — 250 тыс. рублей, для автокредитов — 600 тыс. рублей, для ипотеки — от 2 до 4,5 млн рублей, для кредитных карт — 100 тыс. рублей, по потребительским кредитам для ИП — 300 тыс. рублей. По кредитам для бизнеса лимиты не установлены.
Предусмотрены и налоговые льготы. Установлена нулевая ставка НДС до 30 июня 2027 года для туриндустрии и гостиничного бизнеса в отношении услуг по временному проживанию, а также аренде и использованию объектов отрасли, которые ввели в эксплуатацию после первого февраля текущего года и включили в реестр. Кроме того, закреплена кадастровая стоимость недвижимости для расчёта налога на имущество организаций в 2023 году на уровне 1 января 2022 года. Освобождены от налога на добавленную стоимость предприятия общественного питания.
В целях поддержки бизнеса в сфере IT правительством страны также предусмотрены льготы — аккредитованные IT-компании на три года освобождаются от уплаты налога на прибыль. Аккредитация проходит на сайте Минцифры, заявку компания может подать через портал государственных услуг. Для организаций предусмотрены и кредиты по сниженной ставке — не более 3%. Продолжается предоставление субсидий на компенсацию 50% расходов на покупку российского программного обеспечения. Помимо прочего, до конца 2024 года установлен мораторий на проведение проверок.
В целях поддержки сельхозпроизводителей действует программа льготного кредитования АПК — значения льготной процентной ставки сохраняются в пределах от 1% до 5% годовых. Аграрии могут привлекать льготные краткосрочные кредиты на срок до года, а также инвестиционные кредиты на срок от 2 до 15 лет по льготной ставке на развитие подотраслей сельского хозяйства и переработки сырья. Кроме того, есть возможность отсрочить платежи по кредитам. Также, благодаря решениям федерального Правительства сельхозпроизводители получили право полугодовой отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году.
"Принято решение о продлении моратория на плановые проверки до конца 2022 г. в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого предпринимательства. Исключения составляют проверки субъектов малого предпринимательства, объекты контроля которых отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, а также в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля", — отметил Дмитрий Богданов.
Согласно федеральному закону было принято решение о продлении ранее полученных лицензий в ряде сфер в автоматическом режиме. Речь идёт о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, транспорта, экологии и строительства. Облегчена и процедура проведения государственных закупок — регионы могут определять дополнительные случаи и порядок закупок неконкурентным способом.
Говоря о региональных мерах поддержки, Дмитрий Богданов отметил, что Гарантийный фонд Самарской области имеет возможность предоставлять микрозаймы без привязки к ключевой ставке Центробанка, что позволило не поднимать процентные ставки. "В настоящее время действуют программы для начинающего и действующего бизнеса. Для начинающих предпринимателей мы сохранили уникальные условия по максимально низкой ставке — 1% годовых до 2 млн рублей. Для действующего бизнеса предусмотрено: от 3,75% для субъектов МСП в моногородах и для всех остальных субъектов МСП 5,5% до 5 млн рублей. Для социальных предпринимателей действует программа под 1% годовых до 5 млн рублей", — проинформировал министр.
Государственным Фондом развития промышленности Самарской области реализуется несколько программ финансирования инвестиционных проектов. Это совместные займы с Фондом развития промышленности РФ. Сумма займа составляет от 20 до 100 млн руб., по ставке 1% или 3% — в зависимости от выбранной программы и залогового обеспечения. Срок до 5 лет с возможностью отсрочки по оплате основного долга на 3 года. Можно воспользоваться региональными займами на срок до пяти лет на сумму от 5 до 15 млн руб. по ставке 2% или 3% в зависимости от залогового обеспечения.
Вдобавок ко всему прочему, в регионе действуют налоговые льготы. Более подробная информация размещена на сайте mybiz63.ru и портале Гарантийного фонда Самарской области. Для обеспечения комплексности оказания услуг субъектам МСП создано 10 центров "Мой Бизнес", куда можно лично прийти и узнать обо всех мерах поддержки. Кроме того, предприниматели могут получить ответы на вопросы в чате в Telegram "Мойбизнес63_чат". Можно позвонить по телефону "горячей линии" 8 800 300 63 63, который работает в ежедневном режиме, без выходных.
"Важно масштабно информировать предпринимателей о мерах поддержки, показывать им алгоритм действий — куда обращаться, как оформлять заявки, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы помним 2008 год, когда многие предприятия испытали временный "паралич". Кто-то мобилизовался и начал искать новые возможности, ниши, а кому-то было очень тяжело сориентироваться. И сейчас нам надо активнее работать самим с компаниями, оказывать регулирующее воздействие, выявляя риски".
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Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
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