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Самарская область представит туристические возможности на международной выставке MITT

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня, 15 марта, в московском "Крокус Экспо" начинает работу 28-я Международная туристическая выставка (MITT). На выставочной площадке Самарская область будет представлена объединенным стендом, на котором о туристических возможностях и предложениях расскажут более 15 ведущих профильных организаций региона.

Самарскую делегацию, в которую входят представители Туристско-информационного центра, муниципальных образований области, городских и загородных средств размещения, особо охраняемых природных территорий, а также ведущие туроператоры региона, возглавляет руководитель областного департамента туризма Артур Абдрашитов.

В рамках деловой программы выставки запланировано торжественное подписание соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством культуры Самарской области, Сбербанком и картографическим сервисом 2ГИС с целью дальнейшего сотрудничества в сфере решения аналитических задач для развития туризма.

Напомним, выставка MITT - это крупнейшее b2b мероприятие, на которое съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и со всего мира. MITT входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира. Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на мероприятиях деловой программы.

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