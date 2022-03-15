Самарская область представит туристические возможности на международной выставке MITT

Сегодня, 15 марта, в московском "Крокус Экспо" начинает работу 28-я Международная туристическая выставка (MITT). На выставочной площадке Самарская область будет представлена объединенным стендом, на котором о туристических возможностях и предложениях расскажут более 15 ведущих профильных организаций региона.
Самарскую делегацию, в которую входят представители Туристско-информационного центра, муниципальных образований области, городских и загородных средств размещения, особо охраняемых природных территорий, а также ведущие туроператоры региона, возглавляет руководитель областного департамента туризма Артур Абдрашитов.
В рамках деловой программы выставки запланировано торжественное подписание соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством культуры Самарской области, Сбербанком и картографическим сервисом 2ГИС с целью дальнейшего сотрудничества в сфере решения аналитических задач для развития туризма.
Напомним, выставка MITT - это крупнейшее b2b мероприятие, на которое съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и со всего мира. MITT входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира. Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на мероприятиях деловой программы.
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.