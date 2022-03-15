Возобновляется действие социальных транспортных карт жителей Самарской области в возрасте 65+

Во вторник, 15 марта, губернатор Самарской области подписал постановление об отмене ограничений в связи с коронавирусной инфекцией.

Напомним, об отмене ряда ограничений говорилось на заседании оперштаба.

Согласно документу, жители Самарской области старше 65 лет смогут снова пользоваться социальными транспортными картами. Самоизоляция невакцинированных людей в возрасте 60+ теперь носит рекомендательный, а не обязательный характер.

Также разрешена работа без ограничений бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта. Сняты ограничения по количеству посетителей для отдельных объектов в сферах спорта, культуры, торговли, услуг, а также в ЗАГСах.

Несовершеннолетним можно посещать ТЦ и фуд-корты без взрослых, а также посещать учреждения культуры, кинотеатры, цирки.

Посетителям ТЦ не надо предъявлять QR-коды. Также это касается магазинов, кинотеатров, концертов, театров, спортивных залов, заведений общепита и пр.

Плановая первичная медпомощь в амбулаторных условиях возобновляется, в том числе медосмотры и диспансеризация.