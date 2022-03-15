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Общество

Возобновляется действие социальных транспортных карт жителей Самарской области в возрасте 65+

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 марта, губернатор Самарской области подписал постановление об отмене ограничений в связи с коронавирусной инфекцией.

Напомним, об отмене ряда ограничений говорилось на заседании оперштаба. 

Согласно документу, жители Самарской области старше 65 лет смогут снова пользоваться социальными транспортными картами. Самоизоляция невакцинированных людей в возрасте 60+ теперь носит рекомендательный, а не обязательный характер.

Также разрешена работа без ограничений бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта. Сняты ограничения по количеству посетителей для отдельных объектов в сферах спорта, культуры, торговли, услуг, а также в ЗАГСах.

Несовершеннолетним можно посещать ТЦ и фуд-корты без взрослых, а также посещать учреждения культуры, кинотеатры, цирки. 

Посетителям ТЦ не надо предъявлять QR-коды. Также это касается магазинов, кинотеатров, концертов, театров, спортивных залов, заведений общепита и пр. 

Плановая первичная медпомощь в амбулаторных условиях возобновляется, в том числе медосмотры и диспансеризация.

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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