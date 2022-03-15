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Кино Культура

КАРО.Арт продолжит ретроспективу Александра Роу сказкой "Василиса Прекрасная"

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2021 году во всех городах присутствия сети "КАРО" стартовал проект "Киносказки Роу" - крупнейший прокат любимых поколениями фильмов-сказок Александра Роу на кинотеатральных экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Калининграде, Сургуте и Новосибирске.

Уже 17 марта КАРО.Арт и Киностудия им. М.Горького вернут на экраны одну из первых сказок Роу "Василиса Прекрасная". Билеты уже в продаже на сайте КАРО: https://karofilm.ru/film/9355.

Сценарий фильма основан на нескольких русских народных сказках, из которых наиболее узнаваема "Царевна-лягушка", где отец решил женить трех своих сыновей. Вышли братья в чистое поле и пустили стрелы в разные стороны. Стрела старшего сына упала на боярский двор, к боярской дочери, стрела среднего сына упала во двор купеческой, а стрела Ивана, младшего сына упала в болото к лягушке-квакушке…

Второй сказочный фильм Роу, несмотря на монохромное решение, утвердил новаторство режиссера в экранном решении знакомых с детства сюжетов. Особого внимания заслуживают работа с актерами, а также внимательное отношение к декоративности вселенной фильма.

Например, макет Змея Горыныча был сделан в мастерской, где производили игрушки. Его размеры поражали: 11 метров длины, пять метров высоты. А для управления макетом внутри размещалась техническая группа, которая насчитывала до 20 сотрудников.

По словам самого Александра Роу, лошадь Ивана так и не смогла приблизиться к Змею - настолько устрашающе он выглядел. Поэтому многое пришлось решать монтажными кадрами.
Проект "Киносказки Роу" продлится до конца весны 2022 года.

Актуальное расписание проката:
"Василиса Прекрасная" - с 17 марта 2022 года;
"Кащей бессмертный" - с 31 марта 2022 года;
"Королевство кривых зеркал" - с 14 апреля 2022 года;
"Огонь, вода и медные трубы" - с 28 апреля 2022 года;
"Варвара-краса, длинная коса" - с 12 мая 2022 года.

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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