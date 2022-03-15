КАРО.Арт продолжит ретроспективу Александра Роу сказкой "Василиса Прекрасная"

В 2021 году во всех городах присутствия сети "КАРО" стартовал проект "Киносказки Роу" - крупнейший прокат любимых поколениями фильмов-сказок Александра Роу на кинотеатральных экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Калининграде, Сургуте и Новосибирске.

Уже 17 марта КАРО.Арт и Киностудия им. М.Горького вернут на экраны одну из первых сказок Роу "Василиса Прекрасная". Билеты уже в продаже на сайте КАРО: https://karofilm.ru/film/9355.

Сценарий фильма основан на нескольких русских народных сказках, из которых наиболее узнаваема "Царевна-лягушка", где отец решил женить трех своих сыновей. Вышли братья в чистое поле и пустили стрелы в разные стороны. Стрела старшего сына упала на боярский двор, к боярской дочери, стрела среднего сына упала во двор купеческой, а стрела Ивана, младшего сына упала в болото к лягушке-квакушке…

Второй сказочный фильм Роу, несмотря на монохромное решение, утвердил новаторство режиссера в экранном решении знакомых с детства сюжетов. Особого внимания заслуживают работа с актерами, а также внимательное отношение к декоративности вселенной фильма.

Например, макет Змея Горыныча был сделан в мастерской, где производили игрушки. Его размеры поражали: 11 метров длины, пять метров высоты. А для управления макетом внутри размещалась техническая группа, которая насчитывала до 20 сотрудников.

По словам самого Александра Роу, лошадь Ивана так и не смогла приблизиться к Змею - настолько устрашающе он выглядел. Поэтому многое пришлось решать монтажными кадрами.

Проект "Киносказки Роу" продлится до конца весны 2022 года.

Актуальное расписание проката:

"Василиса Прекрасная" - с 17 марта 2022 года;

"Кащей бессмертный" - с 31 марта 2022 года;

"Королевство кривых зеркал" - с 14 апреля 2022 года;

"Огонь, вода и медные трубы" - с 28 апреля 2022 года;

"Варвара-краса, длинная коса" - с 12 мая 2022 года.