Под Сызранью в ночном ДТП с фурой пострадал водитель "Волги"

В среду. 16 марта, на 886 км трассы М-5 в Сызранском районе у пос. Новая Крымза в условиях метели и гололеда столкнулись грузовой автомобиль и автомобиль "Волга".
В легковом автомобиле находились три человека: двое смогли самостоятельно выбраться, но водитель легкового автомобиля оказался зажатым в салоне.
Для его извлечения и передачи бригаде "скорой помощи" требовалась помощь спасателей. В 4:45 к месту происшествия оперативным дежурным был направлен Поисково-спасательный отряд города Сызрань. В результате аварии кузов легкового автомобиля оказался сильно деформирован. Водитель, находящийся в салоне аварийного автомобиля. находился в сознании. Для деблокирования пострадавшего спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Спустя час пострадавшего передали врачам.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдать безопасную скорость в сложных погодных условиях.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...