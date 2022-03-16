Под Сызранью в ночном ДТП с фурой пострадал водитель "Волги"

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В среду. 16 марта, на 886 км трассы М-5 в Сызранском районе у пос. Новая Крымза в условиях метели и гололеда столкнулись грузовой автомобиль и автомобиль "Волга".