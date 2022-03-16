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ДТП Происшествия

Под Сызранью в ночном ДТП с фурой пострадал водитель "Волги"

СЫЗРАНЬ. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду. 16 марта, на 886 км трассы М-5 в Сызранском районе у пос. Новая Крымза в условиях метели и гололеда столкнулись грузовой автомобиль и автомобиль "Волга".

В легковом автомобиле находились три человека: двое смогли самостоятельно выбраться, но водитель легкового автомобиля оказался зажатым в салоне.

Для его извлечения и передачи бригаде "скорой помощи" требовалась помощь спасателей. В 4:45 к месту происшествия оперативным дежурным был направлен Поисково-спасательный отряд города Сызрань. В результате аварии кузов легкового автомобиля оказался сильно деформирован. Водитель, находящийся в салоне аварийного автомобиля. находился в сознании. Для деблокирования пострадавшего спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Спустя час пострадавшего передали врачам.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать безопасную скорость в сложных погодных условиях.

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