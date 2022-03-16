Мягкий кинотеатр начал принимать к оплате Пушкинские карты

Что такое Пушкинская карта - это бесплатная банковская карта, с определенной суммой денег, с которыми любой гражданин РФ в возрасте от 14 до 22 лет может посещать культурные мероприятия, театры, музеи, а теперь и кино в Мягком кинотеатре.

Где взять Пушкинскую карту:

Для ее получения нужно сделать следующее:

1) Зарегистрироваться на портале "Госуслуги"

2) Подтвердить учетную запись, если необходимо.

3) Установить мобильное приложение "Госуслуги.Культура" (ios, android) и получить в нём Пушкинскую карту — виртуальную платежную карту системы "Мир".

Как купить билет по Пушкинской карте?

— Выбрать фильм в приложении или на сайте кинотеатра, такие фильмы обозначены специальным маркером.

— Купить билет используя данные виртуальной платежной карты (Пушкинской карты)

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