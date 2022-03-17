"Лада" проиграла в овертайме "Рубину"

В среду, 16 марта, ХК "Лада" проиграл тюменскому "Рубину".

Как и в трех предыдущих матчах, счет открыла "Лада": на 12-й минуте Михаил Мокин добил шайбу в ворота Егора Назарова после броска Доната Стальнова.

На первой же минуте второго периода Андрей Белозеров мог увеличить счет, но после его броска шайба попала в крестовину ворот "Рубина".

На 32-й минуте счет стал равным: Денис Давыдов добил шайбу, отскочившую от лицевого борта, реализовав большинство (1:1).

До второго перерыва волжане успели выйти вперед: Евгений Грошев с пятака замкнул передачу Владислава Червоненко (2:1).

Вскоре гости в меньшинстве могли отыграться, но Георгий Бусаров, убежавший один на один с Александром Трушковым был неточен.

На 46-й минуте тюменцы во второй раз сравняли счет (дубль оформил Давыдов).

На 54-й минует Артем Жук мощным броском издали вывел волжан вперед — 3:2. На 57-й минуте гости получили численное преимущество, заменили голкипера полевым игроком и Давыдов забросил свою третью шайбу (3:3).

В третий раз в этой серии игра перешла в овертайм.

На 5-й минуте Михаил Назаров выскочил один на один с голкипером "Рубина", но не смог переиграть своего однофамильца.

Вскоре Жук был удален до конца матча, три минуты тольяттинцы отбивались в меньшинстве, но пропустили еще раз от Давыдова — 3:4.

Счет в серии стал 0:4, тольяттинцы завершили сезон.