"Лада" проиграла в овертайме "Рубину"

В среду, 16 марта, ХК "Лада" проиграл тюменскому "Рубину".
Как и в трех предыдущих матчах, счет открыла "Лада": на 12-й минуте Михаил Мокин добил шайбу в ворота Егора Назарова после броска Доната Стальнова.
На первой же минуте второго периода Андрей Белозеров мог увеличить счет, но после его броска шайба попала в крестовину ворот "Рубина".
На 32-й минуте счет стал равным: Денис Давыдов добил шайбу, отскочившую от лицевого борта, реализовав большинство (1:1).
До второго перерыва волжане успели выйти вперед: Евгений Грошев с пятака замкнул передачу Владислава Червоненко (2:1).
Вскоре гости в меньшинстве могли отыграться, но Георгий Бусаров, убежавший один на один с Александром Трушковым был неточен.
На 46-й минуте тюменцы во второй раз сравняли счет (дубль оформил Давыдов).
На 54-й минует Артем Жук мощным броском издали вывел волжан вперед — 3:2. На 57-й минуте гости получили численное преимущество, заменили голкипера полевым игроком и Давыдов забросил свою третью шайбу (3:3).
В третий раз в этой серии игра перешла в овертайм.
На 5-й минуте Михаил Назаров выскочил один на один с голкипером "Рубина", но не смог переиграть своего однофамильца.
Вскоре Жук был удален до конца матча, три минуты тольяттинцы отбивались в меньшинстве, но пропустили еще раз от Давыдова — 3:4.
Счет в серии стал 0:4, тольяттинцы завершили сезон.
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