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Банк "Открытие": замедления роста цен можно ожидать в течение 2-3 недель

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"По итогам очередного заседания Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку без изменения на уровне 20%. Регулятор отметил, что структурная подстройка экономики будет сопровождаться кратковременным ускорением роста цен. В самом деле, интенсивный — темпами выше 2% в неделю — рост цен продолжается вторую неделю. Однако если на неделе с 26 февраля по 4 марта это более чем наполовину объяснялось ростом цен на легковые автомобили, электронику и туристические услуги, то неделей позднее рост цен затрагивал уже широкий спектр товаров. По оценкам "Открытие Research", интенсивная подстройка цен продлится недолго (2-3 недели), после чего инфляция замедлится.

Текущие оценки по инфляции в связи с высоким уровнем неопределенности варьируются в широких пределах. В оптимистичном и пессимистичном сценариях "Открытия Research", отличающихся разной степенью ограничений на российский экспорт и динамикой курса руля — от укрепления к концу 2022 г. до 85 рублей за доллар до ослабления до 150 рублей — инфляция может составить 13% и 21% соответственно. Ориентиром для центрального сценария в настоящий момент выступает инфляция чуть выше 16% при условии сохранения курса рубля вблизи текущих значений. Регулятор ожидает возврата инфляции к целевому уровню в 2024 г., однако опубликованный ранее опрос Банка России указывает на возврат инфляции к целевому уровню в более поздний срок.

Также Банк России указывает на ожидание снижения ВВП в 2022 г. По оценкам "Открытия Research", оно может составить от 8% в центральном сценарии (4% и 14% в оптимистичном и пессимистичном сценариях). Консенсус-опрос Банка России также указывает на ожидание 8% падения ВВП в 2022 г.

Главной позитивной новостью за 18 марта можно назвать предложение президента РФ продлить полномочия Эльвиры Набиуллиной на очередной срок. Эльвира Набиуллина — действующий руководитель Банка России, и ее опыт преодоления предыдущего всплеска инфляции в 2015–2016 гг. является максимально востребованным в текущих условиях. На своей пресс-конференции глава Банка России анонсировала, что с понедельника 21 марта Мосбиржа возобновит торги ОФЗ, при этом на первых порах в целях снижения рисков финансовой стабильности и предотвращения избыточной волатильности котировок регулятор будет осуществлять покупки ОФЗ "в необходимых объемах". Впоследствии портфель ОФЗ будет полностью продан, чтобы нейтрализовать влияние данной операции на денежно-кредитную политику.

Реакция валютного рынка — единственного ликвидного, который торгуется в настоящий момент — вначале была негативной: начиная с 13:20, рубль допустил движение с уровня 103 до 105,5 за доллар, поскольку ожидания рынка допускали дальнейший рост ключевой ставки и открытие торгов на Мосбирже. Однако по итогам пресс-конференции курс столь же стремительно скорректировался до 104 рублей за доллар. Впрочем, на фоне высокой в последние дни волатильности, движение могло быть обусловлено и действиями трейдеров, и другими новостными факторами, такими как новости о том, что президент проведет срочное совещание Совбеза России".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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