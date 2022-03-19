Стартовый комплекс самарских "Союзов" на космодроме Куру законсервируют навсегда

Стартовый комплекс ракет "Союз", разработанных и производимых в самарском РКЦ "Прогресс", на космодроме Куру во Французской Гвиане будет законсервирован навсегда, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Он будет законсервирован навсегда", — сказал Рогозин во время посещения РКЦ "Прогресс".

Рогозин пояснил, что России не нужен настолько ненадежный партнер, как Европейское космическое агентство, который ведет себя сумасшедшим образом, пишет ria.ru.