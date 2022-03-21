Подведены итоги работы делегации Самарской области на международной выставке MITT

17 марта состоялось закрытие международной туристической выставки (MITT), на которой представители делегации Самарской области презентовали туристические возможности региона.

В состав делегации вошли представители регионального туристско-информационного центра, муниципальных образований Самарской области, гостиниц и загородных комплексов, объектов показа, особо охраняемых природных территорий и ведущие туроператоры Самарской губернии. Делегацию возглавил заместитель министра — руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

За время работы выставки MITT cтенд региона посетила заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова. С федеральными коллегами руководитель регионального департамента туризма обсудил проведенную работу по продвижению брендового маршрута "Жигулевские выходные", а также рассказал о реализации школьных поездок и взаимодействии с другими регионами по обмену детскими туристическими потоками в рамках программы "социального заказа". Напомним, "Жигулевские выходные" — это самарский туристический маршрут, который в 2020 году он был одобрен Ростуризмом и признан национальным маршрутом по Самарской области.

Также в рамках MITT состоялось подписание Соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством культуры Самарской области, Сбербанком и картографическим сервисом 2ГИС с целью дальнейшего сотрудничества в сфере решения аналитических задач для развития туризма на территории Самарской области. "Подписание Соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством культуры Самарской области, Сбербанком и картографическим сервисом 2ГИС закрепляет наши намерения в реализации целого ряда проектов по цифровизации отрасли туризма с использованием сервисов навигации экосистемы Сбера. В настоящее время мы реализуем проект по созданию специального "туристического слоя" Самарской области на платформе 2ГИС, который будет полноценно доступен уже в ближайшее время. Сегодня это крайне актуально, ведь доля самостоятельных путешественников будет увеличиваться в первую очередь внутри страны", — рассказал заместитель министра — руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Еще одним значимым мероприятием в рамках деловой программы MITT стал круглый стол "Инновационный образовательно-туристический проект "Город открытий". В ходе открытой дискуссии эксперты обсудили образовательный туризм как способ развития профессиональных навыков школьников и молодежи, обозначили перспективы и трудности формирования предложений в сфере детского и молодежного туризма, а также возможности туризма как способа погружения в образовательную среду.

"Особенностью выставки MITT стало меньшее количество иностранных участников, однако, мы увидели интерес и стороны зарубежных партнеров из стран СНГ, которые рассматривают Самарскую область, как туристическое направление для жителей своих стран. Насыщенная деловая программа выставки MITT позволила узнать участникам от Самарской области о последних тенденциях в развитии отрасли, пройти обучение в рамках направлений MITT Академии, а для департамента туризма, как органа государственной власти, состоялось российское совещание, на котором мы смогли получить самую актуальную информацию о статусах мероприятий национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — резюмировал Артур Абдрашитов.