На дорогах Самарской области за неделю зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий

На дорогах региона за минувшую неделю, с 14 по 20 марта 2022 года, зарегистрировано 47 ДТП, в которых 1 человек погиб и 53 получили ранения.
На дорогах Самарской области в период с 14 по 20 марта 2022 года зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 53 получили ранения. Среди пострадавших 3 ребенка.
Наиболее аварийными днями недели стали вторник и пятница. Каждое дорожно-транспортное происшествие имеет свои причины и последствия. В большинстве случаев к аварии ведет грубое нарушение правил дорожного движения.
Так, на минувшей недели наиболее частыми причинами автоаварий явились: несоблюдение очередности проезда перекрестков; превышение установленной скорости движения; нарушения ПДД пешеходами; нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части; непредоставление преимущества в движении пешеходам; неправильный выбор дистанции и т. д.
Управление ГИБДД Самарской области рекомендует как водителям, так и пешеходам, строго соблюдать ПДД.
Водителям не игнорировать помеху справа при проезде перекрестка равнозначных дорог, соблюдать очередность совершения маневров, подчиняться действиям сигналов светофора, дорожных знаков и разметок. Всегда выдерживать безопасную дистанцию, соблюдать скоростной режим и быть внимательными при проезде пешеходных переходов.
Самим пешеходам также важно не быть беспечными на дороге, призывает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...