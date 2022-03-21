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ДТП Происшествия

На дорогах Самарской области за неделю зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На дорогах региона за минувшую неделю, с 14 по 20 марта 2022 года, зарегистрировано 47 ДТП, в которых 1 человек погиб и 53 получили ранения.

На дорогах Самарской области в период с 14 по 20 марта 2022 года зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 53 получили ранения. Среди пострадавших 3 ребенка.

Наиболее аварийными днями недели стали вторник и пятница. Каждое дорожно-транспортное происшествие имеет свои причины и последствия. В большинстве случаев к аварии ведет грубое нарушение правил дорожного движения.

Так, на минувшей недели наиболее частыми причинами автоаварий явились: несоблюдение очередности проезда перекрестков; превышение установленной скорости движения; нарушения ПДД пешеходами; нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части; непредоставление преимущества в движении пешеходам; неправильный выбор дистанции и т. д.

Управление ГИБДД Самарской области рекомендует как водителям, так и пешеходам, строго соблюдать ПДД.

Водителям не игнорировать помеху справа при проезде перекрестка равнозначных дорог, соблюдать очередность совершения маневров, подчиняться действиям сигналов светофора, дорожных знаков и разметок. Всегда выдерживать безопасную дистанцию, соблюдать скоростной режим и быть внимательными при проезде пешеходных переходов. 

Самим пешеходам также важно не быть беспечными на дороге, призывает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

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