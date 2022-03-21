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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский завод "Авиакор" начинает работу над новым самолетом

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский завод "Авиакор" начинает работу над новым самолетом. Об этом в понедельник, 21 марта, на заседании штаба по устойчивости экономики в областном правительстве рассказал гендиректор предприятия Алексей Гусев.

Он доложил губернатору Дмитрию Азарову, что контракт с Уральским заводом гражданской авиации, который по заказу Минпромторга РФ разрабатывает самолет на 44 пассажирских места ТВРС-44 под названием "Ладога", подписан на прошлой неделе. Самым крупным подрядчиком в создании этого самолета стал самарский "Авиакор".

"Мы должны сделать 4 фюзеляжа для испытаний и сертификации нового самолета. Мы сохранили все компетенции после того, как заморозили программу по Ан-140, сейчас начнем активно производить новую технику", — отметил Алексей Гусев.

Этому решению предшествовала огромная работа, которую провел губернатор совместно с руководством предприятия по лоббированию интересов завода. Глава региона назвал эту новость крайне важной в настоящее время.

"В нынешней ситуации важен вопрос импортозамещения, вопрос дополнительной загрузки нашего самарского легендарного предприятия. Но вместе с вами мы продолжим работу и по другим проектам. Будем работать и с госкорпорацией, и с Минпромторгом РФ", — заявил Дмитрий Азаров.

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