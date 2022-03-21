Самарский завод "Авиакор" начинает работу над новым самолетом. Об этом в понедельник, 21 марта, на заседании штаба по устойчивости экономики в областном правительстве рассказал гендиректор предприятия Алексей Гусев.
Он доложил губернатору Дмитрию Азарову, что контракт с Уральским заводом гражданской авиации, который по заказу Минпромторга РФ разрабатывает самолет на 44 пассажирских места ТВРС-44 под названием "Ладога", подписан на прошлой неделе. Самым крупным подрядчиком в создании этого самолета стал самарский "Авиакор".
"Мы должны сделать 4 фюзеляжа для испытаний и сертификации нового самолета. Мы сохранили все компетенции после того, как заморозили программу по Ан-140, сейчас начнем активно производить новую технику", — отметил Алексей Гусев.
Этому решению предшествовала огромная работа, которую провел губернатор совместно с руководством предприятия по лоббированию интересов завода. Глава региона назвал эту новость крайне важной в настоящее время.
"В нынешней ситуации важен вопрос импортозамещения, вопрос дополнительной загрузки нашего самарского легендарного предприятия. Но вместе с вами мы продолжим работу и по другим проектам. Будем работать и с госкорпорацией, и с Минпромторгом РФ", — заявил Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?