21 марта стартует досрочный период ГИА-11

Единый государственный экзамен в 2022 году пройдет в штатном режиме. На досрочный период ЕГЭ-2022 отводят семь экзаменационных дней.

21 марта участники экзаменов смогут сдать географию, литературу и химию. 24 марта – экзамен по русскому языку, 28 марта – по математике. Историю, физику, письменную часть экзамена по иностранным языкам сдадут 31 марта. Устная часть ЕГЭ по иностранному языку запланирована на следующий день, 1 апреля. Информатику участники напишут 4 апреля, обществознание и биологию – 7 апреля. 11, 13, 15, 18 апреля отвели под резервные дни досрочного периода.

Для сдачи экзаменов в досрочный период зарегистрированы 148 человек, в том числе 18 человек – выпускники текущего года, 111 – выпускники прошлых лет, 6 – обучающиеся СПО, 2 – обучающиеся иностранных ОО, 11 – не прошедшие ГИА в прошлые годы.

В досрочный период ГИА (с 21 марта по 18 апреля) в работе пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ) планируется задействовать 129 педагогических работников. В настоящий момент все они прошли обучение на учебной платформе Федерального центра тестирования.

Для проведения экзаменов на базе МБОУ Школа № 94 г.о. Самара открыт пункт, в котором созданы все необходимые условия для того, чтобы участники экзаменов чувствовали себя комфортно. Во всех аудиториях ППЭ ведется видеонаблюдение в режиме онлайн.

В ППЭ используется технология печати КИМ (контрольные измерительные материалы распечатываются перед началом экзамена в присутствии участников) и технология сканирования экзаменационных материалов в ППЭ (бланки участников сканируются сразу после завершения экзамена в штабе ППЭ).

Процедуру экзамена будут контролировать аккредитованные общественные наблюдатели.

В первый день досрочного периода участники сдают ЕГЭ по географии (4 человека), литературе (7 человек) и химии (9 человек).

Результаты участники экзаменов смогут получить 4-6 апреля (в соответствии с графиком, утвержденным Рособрнадзором).

На экзамен участникам необходимо прийти с паспортом и можно взять с собой черную гелевую ручку, воду и шоколадный батончик.

Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени. Если участник опоздает, то его допустят до экзамена, но время не продлят.

В день проведения экзамена всем участникам с момента входа в ППЭ проведения экзамена запрещено иметь при себе телефон, умные часы, любые средства хранения и передачи информации, фото-, аудио- и видеотехнику, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы (пункт 65 Порядка). За нарушение участниками Порядка проведения ЕГЭ грозит удаление экзамена без права пересдачи.

География – 3 часа (180 минут), разрешено использование непрограммируемого калькулятора, линейки и транспортира.

Литература – 3 часа 55 минут (235 минут) использование дополнительного оборудования и материалов на экзамене не предусмотрено.

Химия – 3 часа 30 минут (210 минут) разрешается не программируемый калькулятор, таблицу Д.И. Менделеева, таблицы растворимости солей, кислот, и оснований в воде и электрохимический ряд напряжения металлов.

Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля.