21 марта стартует досрочный период ГИА-11

Единый государственный экзамен в 2022 году пройдет в штатном режиме. На досрочный период ЕГЭ-2022 отводят семь экзаменационных дней.
21 марта участники экзаменов смогут сдать географию, литературу и химию. 24 марта – экзамен по русскому языку, 28 марта – по математике. Историю, физику, письменную часть экзамена по иностранным языкам сдадут 31 марта. Устная часть ЕГЭ по иностранному языку запланирована на следующий день, 1 апреля. Информатику участники напишут 4 апреля, обществознание и биологию – 7 апреля. 11, 13, 15, 18 апреля отвели под резервные дни досрочного периода.
Для сдачи экзаменов в досрочный период зарегистрированы 148 человек, в том числе 18 человек – выпускники текущего года, 111 – выпускники прошлых лет, 6 – обучающиеся СПО, 2 – обучающиеся иностранных ОО, 11 – не прошедшие ГИА в прошлые годы.
В досрочный период ГИА (с 21 марта по 18 апреля) в работе пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ) планируется задействовать 129 педагогических работников. В настоящий момент все они прошли обучение на учебной платформе Федерального центра тестирования.
Для проведения экзаменов на базе МБОУ Школа № 94 г.о. Самара открыт пункт, в котором созданы все необходимые условия для того, чтобы участники экзаменов чувствовали себя комфортно. Во всех аудиториях ППЭ ведется видеонаблюдение в режиме онлайн.
В ППЭ используется технология печати КИМ (контрольные измерительные материалы распечатываются перед началом экзамена в присутствии участников) и технология сканирования экзаменационных материалов в ППЭ (бланки участников сканируются сразу после завершения экзамена в штабе ППЭ).
Процедуру экзамена будут контролировать аккредитованные общественные наблюдатели.
В первый день досрочного периода участники сдают ЕГЭ по географии (4 человека), литературе (7 человек) и химии (9 человек).
Результаты участники экзаменов смогут получить 4-6 апреля (в соответствии с графиком, утвержденным Рособрнадзором).
На экзамен участникам необходимо прийти с паспортом и можно взять с собой черную гелевую ручку, воду и шоколадный батончик.
Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени. Если участник опоздает, то его допустят до экзамена, но время не продлят.
В день проведения экзамена всем участникам с момента входа в ППЭ проведения экзамена запрещено иметь при себе телефон, умные часы, любые средства хранения и передачи информации, фото-, аудио- и видеотехнику, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы (пункт 65 Порядка). За нарушение участниками Порядка проведения ЕГЭ грозит удаление экзамена без права пересдачи.
География – 3 часа (180 минут), разрешено использование непрограммируемого калькулятора, линейки и транспортира.
Литература – 3 часа 55 минут (235 минут) использование дополнительного оборудования и материалов на экзамене не предусмотрено.
Химия – 3 часа 30 минут (210 минут) разрешается не программируемый калькулятор, таблицу Д.И. Менделеева, таблицы растворимости солей, кислот, и оснований в воде и электрохимический ряд напряжения металлов.
Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.