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Молодежная политика Общество

В Самаре стартовал первый этап программы "Лидеры изменений"

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 марта, в Самарской области стартовал первый этап образовательной программы личностного развития лидеров общественного мнения ПФО "Лидеры изменений".

На первую очную сессию прибыли 42 активиста из всех регионов округа. В числе слушателей программы — участники Молодежного форума ПФО "іВолга", представители общественных организаций и государственных учреждений, осуществляющих работу с молодежью.

Первую очную сессию открыл заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

"В 2021 г. в рамках масштабного форума "iВолга" родилась идея создания образовательной программы "Лидеры изменений", которая получила поддержку со стороны полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В настоящее время мы поступательно движемся в развитии вопросов реализации молодежной политики, привлекая все новые и новые аудитории, чтобы транслировать опыт на разные регионы. Лучшие участники продолжат образовательную программу в Нижнем Новгороде и Республике Татарстан, — обратился к участникам образовательного курса Олег Машковцев. — Нам нужны молодые люди, умеющие вести полемику, привлечь сторонников в свои команды, обладающие способностью информационного освещения процессов, происходящих в жизни общества. Все эти и многие другие навыки, надеюсь, вы получите в рамках окружного образовательного проекта "Лидеры изменений". Мы рассчитываем, что проведение образовательной программы позволит сформировать у ее слушателей уникальные компетенции для развития сильного гражданского общества в Приволжском федеральном округе".

С приветствием к участникам также обратился заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов: "Миссия Росмолодежи — создать среду, которая позволит молодым найти и реализовать свои таланты в нашей стране. Сегодня мы предлагаем вам присоединиться к масштабной программе "Лидеры изменений". На протяжении четырех дней вас будут ждать насыщенные лекции, полезные интенсивы, мастер-классы и встречи с интересными спикерами".

Проект представляет собой многоступенчатый образовательный курс, основанный на обучении спектру актуальных надпрофессиональных навыков потенциальных лидеров и отборе наиболее успешных слушателей программы для будущего взаимодействия в качестве проводников государственной молодежной политики в региональную молодежную среду.

"Сегодня здесь собрались представители регионов, которые уже имеют свои креативные идеи. В результате среди выпускников этого курса должно сформироваться сообщество единомышленников Приволжского федерального округа, готовое реализовывать интересные проекты. Самарской области выпала честь проводить первый модуль, с одной стороны вводный, а с другой — очень содержательный. В рамках мероприятия гости областной столицы также познакомятся с достопримечательностями города, посетят знаковые места гостеприимной Самары", — отметил заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Образовательная программа завершится в мае 2022 г. в Республике Татарстан. По результатам обучения каждый участник получит документ государственного образца, подтверждающий прохождение данного курса.

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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