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Губернатор Власть и политика

Губернатор Самарской области обсудил с мукомолами и пекарями вопросы продовольственной безопасности

ТОЛЬЯТТИ. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 марта, в Тольятти губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с представителями хлебопекарной и мукомольной промышленности ситуацию в отраслях и вопросы продовольственной безопасности.

В регионе более ста предприятий обеспечивают население хлебом и хлебобулочными изделиями, производя ежесуточно около 180 т продукции. На территории работает 46 мукомольных предприятий.

В начале встречи Дмитрий Азаров подчеркнул: современные вызовы и сложности несут определенные риски, но в то же время открывают дополнительные возможности. Колоссальный импульс развитию предприятий, по мнению главы региона, может дать импортозамещение.

"Очень надеюсь, что и в обсуждаемых сегодня вопросах мы затронем не только темы, связанные с рисками и вызовами, но и увидим возможности для себя, в том числе по импортозамещению продукции. Рассчитываю, что разговор будет конструктивный. Мы готовы откликнуться и зафиксировать для себя все ваши предложения, посмотреть, что мы, исходя из этого, сможем предложить на территории нашего региона", — обратился к участникам совещания губернатор.

Дмитрий Азаров добавил, что большой пласт тем так или иначе связан с федеральными полномочиями, и заверил, что обязательно поднимет самарскую проблематику на уровне правительства страны.

"Вы знаете, что вопросам поддержки регионов, отраслей уделяет большое внимание лично президент Владимир Владимирович Путин. То, что мы с вами обсудим, те запросы, которые мы сформулируем, у меня будет возможность в ближайшие дни довести до правительственного штаба", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Совещание проходило на территории крупнейшего в регионе элеваторно-мельничного комплекса "Жито", входящего в ГК "СИНКО". Генеральный директор группы Эдуард Мнацаканян заверил, что компания готова круглогодично обеспечивать мукой различного качества всех потребителей.

"Единственная проблема, которую мы испытываем — это нехватка долговременных контрактов, — обозначил он. — Мы должны знать, что нужно производителям и сколько они у нас купят".
Как показывает опыт, долговременные контракты на поставку — это не только гарантия для производителя, но и для их клиентов. Цена в зависимости от ситуации может варьироваться, но потребитель обязательно сырье получает. Как показала ситуация с ажиотажным спросом на сахар, отсутствие таких контрактных обязательств серьезно отразилось на производителях хлебобулочных изделий.

"Гарантирующий объем, на мой взгляд, в нынешней ситуации, достаточно подвижной и динамичной, давал бы всем больше уверенности, — заметил Дмитрий Азаров. — Считаю, что это должно сподвигнуть к пересмотру подходов по долгосрочному планированию. Знаю, что предприятий, которые имеют долгосрочные поставки сырья, немного. Эти подходы надо пересмотреть, а на уровне правительства мы подумаем, как будем создавать для этого дополнительные стимулы".

Среди тех, кто уже ощутил некоторые сложности в диалоге с поставщиками — "Самарский БКК". Причина — отсутствие, в том числе, долгосрочных договоренностей. Об этом рассказал гендиректор компании Владимир Ерошин. И высказал уверенность, что с проблемами БКК справится: "Каждый день приносит новые вопросы: по сырью, по материалам. Трудно оценить, как будут изменяться цены, и в связи с этим нам тяжело ориентироваться по стоимости нашей продукции. Будем думать над долгосрочными контрактами, но в сегодняшней ситуации мало кто на это идет. Пока вопросы решаем, предприятие обеспечивается сырьем, работаем стабильно".

"Этот опыт нас должен научить по всем направлениям. Долгосрочное партнерство всегда в плюс, потому что и вы заинтересованы в поставщике, и вы интересны ему как потребитель", — резюмировал Дмитрий Азаров. Он также добавил, что вовремя подставленное плечо партнера — гарантия и защита от ценовых, чаще всего спекулятивных, колебаний.

Сразу несколько проблемных моментов отметила гендиректор ООО "РКК-Самара" Лилия Абралева. Прежде всего, это сложности с комплектующими и расходными материалами для высокотехнологичного производства. Компания сейчас переориентируется на новые рынки, ищет партнеров в дружественных странах.

Дмитрий Азаров посоветовал в этой ситуации плотнее работать с региональным экспортным центром. Здесь готовы содействовать в выстраивании логистических цепочек, окажут помощь для выхода на федеральные министерства и торговые представительства.

Вопросы импортозамещения в упаковке затронул гендиректор АО "КрайКаравай" Анатолий Зеленцов. В пищевой промышленности — это сейчас позиция номер № 1. В ходе обсуждения прозвучало предложение реализовать инвестпроект, например, в ОЭЗ "Тольятти". Для этого необходимо сформировать всеми предприятиями отрасли свои заявки и объемы, которые необходимы для импортозамещения в упаковке.

Также участники встречи затронули тему продолжения и завершения уже запущенных инвестпроектов пищевиков.

Гид потребителя

Последние комментарии

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

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Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.

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