Самарский университет им. Королева намерен открыть места для обучения детей военных

Самарский университет им. Королева выразил готовность принять на обучение 20 детей военнослужащих, которые в настоящее время участвуют в специальной военной операции на Украине, Донецкой и Луганской народных республиках. Соответствующее обращение направлено в Министерство обороны РФ.
Прием детей участников спецоперации будет осуществляться на программы очной формы обучения по всем направлениям подготовки бакалавриата и специалитета, реализуемым в университете.
Это будут дополнительные места, сверх бюджетной квоты, выделенной Самарскому университету в 2022 году. Финансирование обучения детей военнослужащих будет осуществляться за счет собственных средств университета.
"Деятельность Самарского университета им. Королева ориентирована, в том числе на решение задач обеспечения обороноспособности нашей страны: наша научная и образовательная политика тесно связаны с ведущими российскими аэрокосмическими центрами, университет готовит офицерские кадры для российской армии, ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Поэтому в процессе подготовки и обсуждения данной инициативы она получила широкую поддержку, — отметил ректор Владимир Богатырев. — Важно что это никак не повлияет на распределение бюджетных мест, выделенных университету для набора в 2022 году. Как и планировалось, этим летом по результатам ЕГЭ мы примем 2473 выпускника школ".
Также для детей военнослужащих, которые в настоящее время участвуют в специальной военной операции, Самарский университет им. Королева готов предоставить социальную стипендию, а также скидку на обучение на платной основе.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.