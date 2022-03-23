Самарский университет им. Королева намерен открыть места для обучения детей военных

Самарский университет им. Королева выразил готовность принять на обучение 20 детей военнослужащих, которые в настоящее время участвуют в специальной военной операции на Украине, Донецкой и Луганской народных республиках. Соответствующее обращение направлено в Министерство обороны РФ.

Прием детей участников спецоперации будет осуществляться на программы очной формы обучения по всем направлениям подготовки бакалавриата и специалитета, реализуемым в университете.

Это будут дополнительные места, сверх бюджетной квоты, выделенной Самарскому университету в 2022 году. Финансирование обучения детей военнослужащих будет осуществляться за счет собственных средств университета.

"Деятельность Самарского университета им. Королева ориентирована, в том числе на решение задач обеспечения обороноспособности нашей страны: наша научная и образовательная политика тесно связаны с ведущими российскими аэрокосмическими центрами, университет готовит офицерские кадры для российской армии, ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Поэтому в процессе подготовки и обсуждения данной инициативы она получила широкую поддержку, — отметил ректор Владимир Богатырев. — Важно что это никак не повлияет на распределение бюджетных мест, выделенных университету для набора в 2022 году. Как и планировалось, этим летом по результатам ЕГЭ мы примем 2473 выпускника школ".

Также для детей военнослужащих, которые в настоящее время участвуют в специальной военной операции, Самарский университет им. Королева готов предоставить социальную стипендию, а также скидку на обучение на платной основе.